2 minuti di lettura

“Ciao schifosini”. A tre mesi di distanza dal ricovero in ospedale, Elenoire Ferruzzi torna su Instagram per rassicurare il proprio pubblico sulle proprie condizioni di salute. Vittima del Covid-19, la perfomer trans ha raccontato a fatica dalla camera del Sacco di Milano il calvario attraversato nelle scorse settimane. Ecco cos’ha raccontato nel video caricato su Instagram, senza riprendersi in volto:

Faccio questo video per dirvi che sono viva. Anche se c’è stato un momento nel quale stavo morendo. Non avrei passato la notte, dissero a mia madre. Voglio ringraziare di cuore tutto il reparto di rianimazione dell’ospedale Sacco. Sono stati meravigliosi. Ora mi sono trasferita in un altro reparto. Sono più di tre mesi che sono ricoverata. Ancora è lunga, ma sono viva. Scusate se parlo male, ma ho una valvola che mi consente di parlare. Ho subito anche una tracheotomia. Sono stata intubata un mese e mezzo e sedata. Dopodiché sono stata svegliata, ero in una stanza di un metro per due da sola, fissando il soffitto. Scusate se non mi riprendo, ma sono piena di fili che escono dappertutto.

Elenoire Ferruzzi, come sta oggi? “Mi manca la mia vita, mi manca tutto”

Con la voce strozzata anche dalle lacrime, oltre che dall’azione dei macchinari per la respirazione, Elenoire Ferruzzi ha voluto rivolgere un pensiero a tutte le persone che in questi mesi le hanno dimostrato grande vicinanza, anche solo con un messaggio sui social. Tanto forte il dolore, quanto la mancanza delle proprie abitudini e dei propri cari:

Mi mancate, mi mancate tanto, mi manca tutto. Mi manca la mia vita, mi manca tutto. Devo dire che mi manca tantissimo, mi manca la mamma e tante cose. Vi ho sempre reso partecipi di tutto e mi sembrava giusto in questo momento farvi sapere com’era la situazione. Ciao schifosini e grazie, perché so che mi volete molto bene. Avete fatto tanto mentre ero sedata, ho saputo tutto. Sono qui a parlarvi, anche grazie a voi. Un bacio.

La strada è lunga, ma in lontananza si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Saranno mica i glitter e i lustrini che riverberano i riflettori della pista da ballo, pronta ad accogliere nuovamente una delle icone LGBTQ+ più amate, apprezzata online ed offline, com’è Elenoire Ferruzzi.