Elenoire Ferruzzi, le sue condizioni sarebbero precipitate: “hanno detto alla famiglia di prepararsi al peggio”

< 1 minuto di lettura

Da settimane ricoverata in ospedale perché positiva al Covid-19, Elenoire Ferruzzi sarebbe in condizioni gravissime. Angelo Mazzone, suo amico, è tornato a dare aggiornamenti via social sulle condizioni di Elenoire, chiedendo ai suoi fan di rispettare il doloroso e complicato momento.

Elenoire non risponde più alle cure, i suoi polmoni sono completamente andati, il primario ha detto alla famiglia di prepararsi al peggio. Al momento non voglio aggiungere altro perché mi manca la terra sotto i piedi.

“Cantante, attrice e icona gay italiana“, Elenoire aveva dato notizia della sua positività lo scorso 18 marzo, rivelando di avere “paura“. Sparito il suo profilo Instagram, giorni fa lo stesso Mazzone aveva parlato di una “una grave crisi respiratoria“, chiedendo a chiunque le volesse bene di pregare per lei.

Sempre sui social sono emersi anche messaggi privati inviati da Elenoire ad alcuni fan, in cui la Ferruzzi si diceva più che pronta a farsi iniettare il vaccino, smentendo così i tanti che nelle ultime settimane l’avevano definita ‘no-vax’.