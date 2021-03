Elenoire Ferruzzi ricoverata per Covid: “La situazione si è aggravata, bisogna pregare”

2 minuti di lettura

È un momento difficile per Elenoire Ferruzzi, “cantante, attrice e icona gay italiana“, che da circa tre settimane sta lottando contro il Covid. La performer trans, apprezzata sui social per le sue colorate uscite, spesso virali, ha contratto il virus ad inizio marzo. Scomparsa all’improvviso da Instagram, piattaforma su cui conta oltre 70.000 follower, Elenoire Ferruzzi ha dato notizia del suo stato fisico lo scorso 18 marzo, chiedendo pubblicamente sostegno al suo pubblico:

Ho trovato un attimo di lucidità ora, sto combattendo una delle battaglie più bellicose della mia vita: il COVID. Da più di dieci giorni sono devastata, terrorizzata, annientata, perché questo male ti riduce in questo modo. Sono stata infine ricoverata in ospedale con ossigeno fisso e polmoni intaccati, ho paura. Prima ho abbracciato un infermiere per sentirmi viva, aiutatemi ragazzi, ho bisogno di voi adesso. Vi prego di non chiamarmi al cellulare, non mandatemi messaggi su Whatsapp perché faccio veramente fatica. Non ho forze.