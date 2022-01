Elliot Page e Lilly Wachowski unite contro la legge transfobica

2 minuti di lettura

Elliot Page e la regista Lilly Wachowski hanno unito le proprie forze per combattere pubblicamente una legge transfobica dell’Arkansas. Decine di esponenti trans* hanno presentato un amicus brief a sostegno di una causa contro la House Bill 1570, che proibisce ai medici dello Stato di offrire assistenza sanitaria come i bloccanti della pubertà e le cure ormonali ai giovani transgender.

La House Bill 1570 è diventata legge ad aprile. Ora 58 adulti trans hanno offerto le proprie opinioni nel briefing amicus, specificando come la ricezione di cure che affermano il genere, inclusi bloccanti della pubertà, interventi chirurgici e altri trattamenti, abbiano influito positivamente sulle loro vite. Elliot Page ha rivelato di sentirsi infinitamente più creativo dopo aver subito un intervento chirurgico, in quanto non doveva più convivere con il “disagio” di vivere con quel corpo.

“Non riuscivo a credere alla quantità di energia che avevo, alle idee, a come è fiorita la mia immaginazione, perché il disagio e il dolore costanti attorno a quell’aspetto del mio corpo erano scomparsi“. La star di Umbrella Academy ha aggiunto di aver apprezzato il modo in cui il suo lavoro abbia “influenzato positivamente” la vita degli altri.

Lilly Wachowski ha invece affermato che i suoi film “al loro interno cercano di centrare l’amore e la connettività“, ed è “orgogliosa di aver sollevato” voci queer e trans “davanti e dietro la telecamera“. Ha anche ricordato come tutto sia cambiato quando ha “iniziato a vivere come il mio vero sé”. “La sagoma della mia ombra a terra proiettata dal sole pomeridiano era esaltante e affermava la vita“, ha detto. “Se nessun altro l’aveva mai fatto, il sole mi ha visto come sono“. Wachowski è da poco tornata in sala con Matrix Resurrections.

Anche la star di YouTube e attivista trans Jazz Jennings è tra coloro che hanno sostenuto la causa. Nel brief ha ricordato come l’accesso alle cure di affermazione del genere l’abbia aiutata a vivere un'”infanzia felice” e a superare la disforia. “Non ho mai avuto un aspetto mascolino“, ha detto Jennings. “Mi sono sviluppata insieme ai miei coetanei. Sono stata in grado di condurre un’infanzia felice perché ho potuto vivere come la ragazza che sapevo di essere“.

A maggio, l’ACLU ha intentato una causa contro lo stato dell’Arkansas per conto di quattro famiglie di giovani trans e di due medici. Poco dopo, un giudice federale ha temporaneamente bloccato l’entrata in vigore della legge poiché ancora in discussione nei tribunali.

Uno studio pubblicato il mese scorso sul Journal of Adolescent Health ha ribadito come offrire una terapia ormonale di affermazione del genere ai giovani trans che la desiderano possa letteralmente salvare vite umane. Uno studio peer-reviewed del Trevor Project, un’organizzazione per la prevenzione del suicidio LGBT+ con sede negli Stati Uniti, ha rivelato che i giovani trans che assumono una terapia ormonale affermativa del genere hanno quasi il 40% in meno di probabilità di essere depressi o di tentare il suicidio rispetto ai giovani trans che vorrebbero gli ormoni ma non li ricevevano. Amit Paley, CEO e direttore esecutivo del Trevor Project, ha affermato che vietare le cure che affermano il genere ed “esporre i giovani ad una dannosa e retorica politica” può “causare danni reali“.

“È fondamentale che tutti i giovani transgender e non binari in tutto il paese abbiano accesso a cure mediche affermative, incentrate sul paziente e basate sull’evidenza“, ha affermato Paley.

