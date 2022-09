Emeli Sandé sposa Yoana Karemova, l’annuncio social

2 min. di lettura

A pochi mesi dal coming out, l’annuncio di fidanzamento. Emeli Sandé, 35enne cantante inglese in grado di vendere più di 19 milioni di singoli e 6 milioni di album, raggiungendo 12 volte la Top10 britannica con due prime posizioni, e vincere 4 BRIT Award, sposerà Yoana Karemova, pianista classica.

Ad annunciarlo via social la stessa Emeli. “Ho detto di sì!”, ha scritto Sandé in un post su Instagram, mostrando non solo l’anello di fidanzamento ma anche uno splendido ed ampio sorriso di felicità.

Karemova ha confermato la notizia in un suo post Instagram, scrivendo: “Vorrei solo dire che staremo per sempre insieme!!”.

Le due donne si sono conosciute ad inizio pandemia, quando anche il Regno Unito era in lockdown. Sandé aveva deciso di studiare musica classica e si è ritrovata al cospetto di Karemova, che aveva da poco pubblicato il suo primo album, Waves, nel 2019. Da allora non si sono mai più separate. Lo scorso aprile la cantante ne ha per la prima volta pubblicamente parlato. “Sono così fortunata ad aver trovato la mia anima gemella Yoana, è una donna così straordinaria!”, twittò Emeli. “Innamorarmi di lei mi ha dato la forza di cui avevo bisogno! Un nuovo inizio nella verità e nella felicità!”.

Successivamente, Sandè ha rivelato di aver sentito la pressione di non dover fare coming out. “Non mi è stato mai detto chiaramente di non farlo. Ma percepivo che non lo volessero, volevano che lo evitassi“. Ora che si è tolta quel peso, è felice, innamorata, e sarà presto sposa dell’amata Yoana Karemova.

