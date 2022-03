Emma Watson replica indirettamente alla transfobia di J.K. Rowling, il video è virale

2 minuti di lettura

Domenica sera si è tenuta la cerimonia di premiazione dei Bafta, Oscar del cinema inglese che hanno visto Il Potere del Cane di Jane Campion in trionfo. Sul palco per presentare un premio è salita anche Emma Watson, indimenticata Hermione Granger nella saga Harry Potter, con l’attrice che ha indirettamente risposto alla transfobia di colei che ha dato vita al celebre maghetto, J.K. Rowling.

A presentare Emma Watson è stata la collega Rebel Wilson, che l’ha così accolta: “A per presentare il prossimo premio c’è Emma Watson. Si definisce femminista, ma sappiamo tutti che è una strega“.

Ed è a questo punto che Watson, 31 anni, ha replicato con un sorriso e parole a dir poco chiare: “A proposito, sono qui per TUTTE le streghe”. Sui social la dichiarazione di Emma è presto diventata virale, con i fan di Harry Potter che hanno legato le sue parole alla crociata transfobica da anni portata avanti da J.K. Rowling, donna più ricca e chiacchierata del Regno Unito secondo la quale le donne trans* non sarebbero donne a tutti gli effetti.

In precedenza Emma Watson aveva già replicato alle uscite transfobiche dell’autrice inglese, sottolineando come “le persone trans sono chi dicono di essere e meritano di vivere la propria vita senza essere costantemente interrogate o informate di non essere quello che dicono di essere”. “Voglio che i miei follower trans sappiano che io e tante altre persone in tutto il mondo vi vediamo, vi rispettiamo e vi amiamo per quello che siete“.

Peccato che da allora J.K. Rowling non abbia fatto alcun passo indietro. Anzi. La scorsa settimana ha festeggiato la Giornata delle Donne diffondendo nuova transfobia sui social, attaccando aspramente la legge voluta dal governo scozzese che consentirebbe alle persone transgender di cambiare genere sui documenti con maggiore facilità.

Vincitori BAFTA 2022

Miglior film – Il potere del cane

Miglior film britannico – Belfast

Miglior debutto britannico – Jeymes Samuel, The Harder They Fall

Miglior film in lingua straniera – Drive My Car

Miglior documentario – Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)

Miglior film d’animazione – Encanto

Migliore regista – Jane Campion, Il potere del cane

Miglior attore protagonista – Will Smith, Una famiglia vincente – King Richard

Miglior attrice protagonista – Joanna Scanlan, After Love

Miglior attore non protagonista – Troy Kotsur, CODA

Miglior attrice non protagonista – Ariana DeBose, West Side Story

Miglior sceneggiatura originale – Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza

Miglior sceneggiatura non originale – Sian Heder, CODA

Miglior fotografia – Greig Fraser, Dune

Miglior montaggio – No Time to Die

Miglior colonna sonora – Hans Zimmer, Dune

Miglior cast – Cindy Tolan, West Side Story

Miglior scenografia – Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos, Dune

Migliori costumi – Jenny Beavan, Crudelia

Miglior trucco e acconciatura – Gli occhi di Tammy Faye

Miglior sonoro – Dune

Migliori effetti speciali – Dune

Miglior cortometraggio animato – Do Not Feed the Pigeons

Miglior cortometraggio – The Black Cop

Miglior stella emergente – Lashana Lynch

