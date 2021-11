Eternals, Haaz Sleiman sulla censura omofoba: “Paesi ignoranti e patetici”

2 minuti di lettura

Travolto da critiche negative realizzate ad hoc da omofobi infastiditi dalla presenza del primo supereroe dichiaratamente gay della storia Marvel, Eternals ha sbancato i box office di mezzo mondo. 161 milioni di dollari al debutto, 71 dei quali raccolti in 3 giorni nei cinema d’America. In Italia, invece, il cinecomic diretto da Chloe Zhao ha esordito con 3.8 milioni in 5 giorni. Si tratta della miglior partenza in era pandemica, ovvero da 20 mesi a questa parte.

Tutto questo nel pieno delle polemiche che continuano ad interessare la pellicola, bandita da Arabia Saudita, Kuwait, Quatar, Bahrain e Oman a causa di Phastos, primo supereroe dichiaratamente omosessuale del MCU, con tanto di marito e figlio al seguito. Haaz Sleiman, che interpreta Ben, sposo di Phastos al cinema, ne ha parlato con Variety. L’attore, cresciuto in Libano in una famiglia musulmana e da anni dichiaratamente gay, ha applaudito la Disney, che si è rifiutata di tagliare le scene tra Ben e Phastos, preferendo non uscire in quei mercati che avevano specificatamente chiesto la censura.

Hanno mantenuto la loro posizione e hanno detto: “No, non scenderemo a compromessi sacrificando l’integrità del nostro film”. Hanno fatto sembrare questi Paesi davvero ignoranti e patetici. Non ho alcun rispetto per questi governi. Hanno mostrato al mondo che non sono solo una disgrazia per l’umanità, ma anche per Dio. Spero che i popoli dell’Arabia Saudita, del Kuwait e del Quatar traggano ispirazione da quanto successo e si ribellino. Troveranno un modo per vederlo, anche se è illegale. E a quel punto potranno mostrare il dito medio ai loro politici. Perché anche quando qualcosa è bandito si riesce sempre a trovare un modo per recuperarlo.

Haaz Sleiman ha inoltre rivelato come sia stato proprio lui a convincere Chloe Zhao a far parlare arabo a Ben, in una scena del film: “Quel momento mostra l’amore tra me e Phastos, ed è una dichiarazione a sé stante il solo fatto che si senta parlare qualcuno in arabo. Non avrei mai pensato di vedere una cosa del genere, figuriamoci esserne protagonista“.

Nei giorni scorsi anche Angelina Jolie si era scagliata contro quei Paesi che hanno bandito Eternals a causa di Phastos e della sua famiglia arcobaleno. “Ancora non capisco come si possa vivere in un mondo in cui ci sono ancora persone che non vorrebbero vedere la famiglia di Phastos, la bellezza di quella relazione e quell’amore”. “Non capisco come qualcuno si possa essere arrabbiato per questo, possa essersi sentito minacciato, come possa non approvare o apprezzare. Sono ignoranti“.