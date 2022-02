Eurovision 2022, Tananai sogna la Svizzera, mega show per Mahmood/Blanco e cresce l’attesa per i biglietti

2 minuti di lettura

A Torino si scaldano i motori per l’Eurovision 2022, previsto il 10-12-14 maggio prossimo con le due semifinali e la finalissima che vedrà Mahmood e Blanco salire in sul palco in rappresentanza dell’Italia con Brividi, brano fresco trionfatore a Sanremo 2022. Nell’attesa il Governo ha stanziato un milione e mezzo di euro per l’organizzazione dell’evento, come rivelato dal sindaco di Torino Stefano La Russo. Soldi che andranno a coprire le spese di promozione e quelle degli eventi connessi.

Nell’attesa migliaia di fan attendono notizie sull’acquisto dei ticket per le tre serate che si terranno al Pala Alpitour. Tutto tace sui prezzi, ma un anno fa a Rotterdam un biglietto per la finalissima in parterre costava tra i 250 e i 300 euro. Vendita on line che potrebbe partire da un momento all’altro. E se San Marino ha schierato uno squadrone di volti noti della musica italiana per il suo Eurovision, da Achille Lauro ad Ivana Spagna passando per Valerio Scanu, l’accorato appello social di Tananai a qualunque Paese non abbia ancora annunciato un cantante per la gara ha suscitato l’incredibile reazione di un’ambasciatrice.

Monika Schmutz Kirgöz, ambasciatrice svizzera, ha infatti invitato in ambasciata il cantante, ultimo a Sanremo 2022 con il brano Sesso Occasionale: “Caro Tananai ti aspetto in Ambasciata per un’audizione e un duetto”. Immediata ed esilarante la replica del 26enne milanese: “Io ve lo dico se mi state tirando in mezzo ci rimango male e poi ve la vedete con mia mamma“.

Condotto da Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika, l’Eurovision farà ritorno in Italia oltre 30 anni dopo l’ultima volta, quando sbarcò a Roma con Toto Cutugno e Gigliola Cinquetti conduttori. Nei giorni scorsi la città di Torino ha fatto partire la ricerca di 600 volontari da impegnare in mansioni di supporto all’organizzazione delle attività gestite dalla città.

Vinto Sanremo 2022, Mahmood e Blanco starebbero preparando un mega show con effetti speciali e ballerini al loro fianco sul palco, mentre non è ancora chiaro se Brividi sarà cantata interamente in italiano o in parte in inglese. Nel dubbio, secondo i bookmakers sono proprio loro i favoriti alla vittoria finale.

