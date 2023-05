Eurovision 2023, ecco come sono andate le prime prove di Marco Mengoni – FOTO

0:00 Ascolta l'articolo

Marco Mengoni è a Liverpool da giorni, in vista della finalissima dell’Eurovision che sabato prossimo lo vedrà sfidare la favoritissima Svezia per il trionfo finale. Vinto il Festival di Sanremo, l’ex X Factor è volato all’Eurovision per la 2a volta in carriera, dopo il sesto posto del 2013 con l’Essenziale, portando “Due Vite“, brano ieri per la prima volta cantato sul palco dello show.

Le prime prove di Marco Mengoni sono infatti diventate realtà nella tarda mattinata, con un’esibizione minimal da parte del cantante nostrano. Alle spalle di Marco una gigantesca e fascinosa luna. Poi ci sarà solo e soltanto lui, Mengoni, con la sua voce e il suo carisma, ieri apparso con una maglietta gliterrata e smanicata e un paio di pantaloni neri di pelle.

“Prove Giorno 1, questo tweet potrebbe contenere spoiler”, ha cinguettato Mengoni allegando 4 immagini dalle prove di ieri, senza chiaramente proferire parola sui rumor che lo vorrebbero duettare insieme ad Elodie con un nuovo tormentone estivo.

“Questa è una ballata classica e senza tempo, consegnata da Marco Mengoni con il cuore e l’anima”, ha proseguito l’account ufficiale della manifestazione, con altre 4 foto e ulteriori commenti a traino.

“È un’emozionante montagna russa, una canzone che ci porta tutti in un viaggio musicale dal piano alla batteria martellante e viceversa. Marco è un maestro delle luci e delle ombre vocali, e fa sembrare questa performance priva di sforzi. Due Vite significa ‘due vite’, e anche in inglese i testi sono irrimediabilmente romantici. Per quanto riguarda la messa in scena, è Marco in pantaloni di pelle e gilet argentato scintillante, sostenuto da nuvole vorticose sul muro a LED e la luna più grande che abbiamo visto dai tempi del Blas Canto in Spagna nel 2021. Brava Italia“.

8 giorni ancora alla finalissima dell’Eurovision 2023, con Mahmood super ospite e due semifinali di martedì e giovedì ad anticiparla. Siete pronti?

Foto cover: Account ufficiale Twitter Eurovision

© Riproduzione Riservata