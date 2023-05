FdI promette “GPA reato universale” entro Giugno, la persecuzione continua

0:00 Ascolta l'articolo

Entro Giugno la gestazione per altri sarà reato universale, promette Fratelli d’Italia. Guerra totale alle famiglie arcobaleno, proprio nel mese del Pride.

Ad annunciarlo, senza giri di parole, è Carolina Varchi, deputata del partito di Giorgia Meloni. In commissione giustizia alla Camera la proposta di legge di Fratelli d’Italia sarà discussa mercoledì. La maternità surrogata (gestazione per altri e procreazione medicalmente assistita) sono vietate in Italia dalla legge 40. Ora la destra di Meloni, Salvini e Berlusconi vuole estendere il reato a livello universale. Leggi: Quella cultura fascista megalomane: non solo GPA, il Governo Meloni vuole rendere reato universale anche la PMA

Il dispositivo predisposto dalla destra è chiaro. Da un lato perseguitare le famiglie arcobaleno esistenti, grazie alla circolare Piantedosi che obbliga i sindaci a non trascrivere all’anagrafe genitori dello stesso sesso e tribunali e procure a cancellare le famiglie omogenitoriali precedentemente registrate (qui la storia di Giulia e qui quella di Padova). Dall’altro si vuole punire con una legge-propaganda che estenda il reato di maternità surrogata a “tutto l’universo“.

Un’accelerazione che – secondo le intenzioni dell’estrema destra italiana – è la risposta migliore a quanto accaduto l’altro ieri alla Ministra per le Pari Opportunità, la Famiglia e la Natalità Eugenia Roccella, che durante una conferenza al Salone del Libro di Torino, è stata contestata da alcune attiviste femministe al grido “Sul mio corpo decido io” e “Fuori lo Stato dalle mie mutande“. Per sapere cos’è la Gestazione per Altri >

Intanto a Milano è apparso il murales di AlesXandroPalombo che, sul tema della maternità surrogata e gestazione per altri, sintetizza lo scontro tra le due posizioni con approccio iconoclasta. Sono ritratte le due donne che dominano la scena politica italiana, la leader del Partito Democratico, Elly Schlein, favorevole alla gestazione per altri, e dall’altro Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, che con toni da propaganda definisce la pratica di gestazione per altri come “utero in affitto”

Qualche giorno fa Cosimo e Antonio ci hanno raccontato il loro progetto di famiglia e la nascita di Sole in Gran Bretagna, qui l’intervista video dove si può capire come siano tutelate le donne che praticano surroga in UK >

Anche Leonardo e Michelangelo sono nati da gestazione per altri e sono figli di due imprenditori italiani che hanno preferito abbandonare l’Italia, leggi la loro storia e scopri come sono tutelate le donne che praticano surroga negli USA >

