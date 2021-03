Fedez: “Che bello sarà il giorno in cui all’Italia non interesserà più cosa dice la Chiesa sulla libertà di amare”

2 minuti di lettura

Dopo Elodie, che ha pubblicamente espresso la propria opinione in merito, anche Fedez ha voluto dire la sua sulla nota diffusa ieri dalla Santa Sede, che ha ribadito il divieto delle benedizioni per le coppie LGBT.

Il rapper, secondo all’ultimo Festival di Sanremo insieme a Francesca Michielin, ha condiviso su Instagram un’immagine di TheVision, con una coppia gay intenta a baciarsi e un commento: “Per la chiesa è illecito benedire le unioni tra persone dello stesso sesso. Che bello sarà il giorno in cui all’Italia non interesserà più cosa dice o fa la chiesa riguardo la libertà di amare chi si vuole“.

Fedez ha sottoscritto questo messaggio con un semplice e inequivocabile “AMEN“. Anche Chiara Ferragni ha condiviso l’identica immagine, ribadendo la posizione della celebre famiglia sui diritti LGBT. Già in passato Fedez aveva espresso posizioni in favore della nostra comunità, sottolineando l’ipocrisia della Chiesa cattolica. “I gay contro natura? Perché non è forse contro natura vedere e credere in un uomo che cammina sull’acqua? Che moltiplica il pane, il pesce, che resuscita la gente morta e che resuscita lui stesso? Quindi mi chiedo, dai tempi dell’Opus Dei a oggi non riuscite a trovare argomentazioni più valide alle stronzate che dite?“, disse nel 2019 su Instagram, attaccando il Congresso mondiale delle Famiglie di Verona.

Anche Chasten Glezman Buttigieg, marito di Pete Buttigieg, primo ministro dichiaratamente gay della storia d’America, ha voluto replicare alla Santa Sede, con una bellissima immagine social del loro matrimonio e un messaggio di speranza a traino. “L’amore è amore. Il matrimonio egualitario è legale. Il Papa non è l’ufficiale del registro della contea. Registratevi, pace e benedizioni”.