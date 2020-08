I Papà per Scelta replicano all’omotransfobia della destra con i sorrisi dei loro figli: il bellissimo video

Christian e Carlo sono gli ormai celebri ‘Papà per Scelta‘, di una splendida coppia di gemellini oggi diventati protagonisti di un bellissimo video, presto diventato virale. Un video con cui Carlo e Christian hanno voluto replicare alle parole piene d’odio nei confronti delle famiglie arcobaleno da parte dei politici della destra italiana.

“L’hanno buttata in caciara. Stanno tentando di tutto pur di inquinare il disegno di legge sull’omotransfobia”, hanno scritto i Papà per Scelta rivolgendosi ai Meloni, Salvini e Berlusconi di turno. “È in atto un’imponente campagna di disinformazione che ancora una volta rischia di restituirci, nella migliore delle ipotesi, una legge monca. Il contraddittorio, come da prassi, resta la gestazione per altri. E chissenefrega se non è nemmeno citata nel testo. Quando si apre un dibattito sui di diritti civili, prima diventiamo tutti talmente tanto etici che a confronto la conferenza episcopale è una riunione di condominio per decidere l’assegnazione dei parcheggi e poi sventoliamo la famiglia tradizionale come paravento per scongiurare una presunta “colonizzazione ideologica” ad opera delle “lobby gay”. Quella stessa famiglia tradizionale tanto osannata dai capofila dei due partiti detrattori, che fatichiamo a ritrovare nelle loro carte d’identità. C’è chi, per esempio, ha avuto negli ultimi anni più relazioni di Brooke Logan e c’è chi, cresciuta – a detta sua – felicemente anche senza un padre, ha una figlia all’infuori del sacro vincolo coniugale. Allora mi chiedo dove sta il confine tra persona e personaggio politico? Fin dove ci si può sfacciatamente spingere per accontentare il proprio elettorato, sposando cause e valori disattesi nella propria vita privata? Come si può riconoscere la veridicità degli ideali per cui combattere da una mera propaganda che ha il fine di ottenere consensi elettorali?”.