Finalmente sono Francesco anche per l’anagrafe

Mi piace raccontarmi, parlo apertamente di me sui social, ma non ho voglia di esporre il mio trascorso a chiunque. Soprattutto, non mi piace sentirmi obbligato a farlo.

In alcune situazioni – in molte situazioni – è disagiante, mi fa sentire in imbarazzo. In altre è perfino sconveniente. Non è il mio caso, ma c’è anche chi ha paura di mostrarsi ed è giusto che sia tutelato.

La sentenza emessa, per di più, non mi obbliga a sottopormi ad operazioni chirurgiche per ottenere la rettifica anagrafica. Fino a poco tempo fa, il tribunale richiedeva questo come “prova” della serietà delle intenzioni della persona transessuale.

Se vuoi rettificare i tuoi documenti, sottoponiti ad un’operazione, dimostrami che vuoi avanzare anche davanti a qualcosa di irreversibile. Una volta operato, torna in tribunale e discuteremo dei documenti.

Questo per molt* di noi era una violenza.

Sono felice quindi che il mio caso, oggi, serva anche a rafforzare un procedimento burocratico più rapido e snello di quanto non fosse fino a poco tempo fa.

Senza tralasciare il fatto, ovviamente, che questo giorno cambia per sempre la mia vita.

Per legge il cambio di identità per le persone transgender è teoricamente possibile solo per coloro che si operano per cambiare sesso, una sorta di “prova” richiesta dalle autorità per verificare che non si tratti di un capriccio momentaneo.