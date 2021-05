Friends, anche Lady Gaga nella reunion HBO – trailer e data di messa in onda

< 1 minuto di lettura

Jennifer Aniston (Rachel), Lisa Kudrow (Phoebe), Courteney Cox (Monica), Matthew Perry (Chandler), David Schwimmer (Ross) e Matt LeBlanc (Joey) sono finalmente pronti a tornare. L’annunciata reunion di Friends andrà in onda su HBO Max il prossimo 27 maggio. Un’ora a braccio senza sceneggiatura, di nuovo insieme 17 anni dopo la decima e ultima epocale stagione della sit-com più famosa degli anni ’90.

Per l’occasione, i sei attori avrebbero percepito 2 milioni e mezzo di dollari a testa. Ricchissimo anche il parterre di guest star. Da Lady Gaga a David Beckham, passando per Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Elliot Gould, Larry Hankin, Kit Harington, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Whiterspoon e Malala Yousafzai.

HBO non ha davvero badato a spese per la reunion evento del 2021. Creata da David Crane e Marta Kauffman nel 1993, Friends è andata incontro negli ultimi anni a critiche legate ad episodi ‘omotransfobici’, ma erano altri tempi, anche se non soprattutto sul piccolo schermo. Non a caso Marta Kauffman, nel 2019, ha ufficialmente chiesto scusa per aver involontariamente offeso la comunità trans.