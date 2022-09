GF Vip, ecco i bonazzi della settima edizione – la gallery social

< 1 min. di lettura

Svelati i 23 concorrenti ufficiali del settimo Grande Fratello Vip, torniamo ad occuparci dei cosiddetti ‘vipponi’ della casa più spiata d’Italia ma sotto tutt’altra forma. Puramente ormonale, grazie ad immagini social che vedono i protagonisti in tutta la loro atleticità, tra costumi e intimo.

Impossibile non partire da Antonino Spinalbese, 27enne ex di Belen Rodriguez con la quale ha avuto un figlio, nato a La Spezia, con oltre 375.000 follower Instagram e corpo da modello. 46enne ex pallanuotista, Amaurys Pérez è ancora oggi in forma smagliante, mentre Edoardo Donnamaria, 28enne romano volto di Forum, punta a bissare il successo ottenuto dall’amico e collega televisivo Paolo Ciavarro.

31enne imprenditore veronese figlio del deputato PD Gian Pietro Dal Moro, Daniele Del Moro torna al GF dopo aver preso parte all’edizione classica, mentre il 20enne George Ciupilan, ex allievo de Il Collegio 4, riempie la quota ‘influencer’, con 567K follower solo su Instagram e quasi 2 milioni su TikTok. Chiusura di gallery con Alberto De Pisis, 30enne milanese diventato celebre in quanto ex fidanzato gay di Taylor Mega.

Sei volti e sei corpi da ammirare in testa al post, in attesa che le docce della Casa di Cinecittà inizino a carburare. Qual è il vostro preferito?

