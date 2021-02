Gf Vip, Tommaso Zorzi vs. Dayane Mello: “Venire in tv e dire “Sono mezza lesbica”, mi sta sul ca**o” – VIDEO

< 1 minuto di lettura

Stracci notturni al Grande Fratello Vip tra due finalisti, ovvero Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Quest’ultima ha inaspettatamente fatto coming out nel corso della diretta di ieri sera, rivelando di aver “amato Rosalinda Cannavò”. Tutto finito? Certo che no. Perché Zorzi, innamoratosi di Francesco Oppini nei mesi in cui quest’ultimo è rimasto nella casa, è partito all’attacco.

L’amore per Rosalinda è una cagata! Io, per come sono io, che sulla mia pelle ho vissuto cosa significa vivere combattere per un amore dello stesso sesso, ora arrivare qua e fare la figa in tv. Tu non hai vissuto niente. Venire in tv e fare la figa e dire “Sono mezza lesbica” mi sta sul ca**o. Fare una roba così in questo momento, per uno che queste cose le ha sofferte sulla sua pelle, mi sembra una mancanza di rispetto.

Social divisi, puntualmente, tra chi ha difeso Dayane e chi ha attaccato Tommaso, neanche quest’ultimo avesse l’esclusiva di “amore tra persone dello stesso sesso” all’interno della Casa di Cinecittà. Al di là delle strategie, inevitabili e immancabili all’interno di un gioco, nessuno dovrebbe permettersi di giudicare la validità di un sentimento, etero, omo o bisessuale che sia. Perché Dayane Mello potrebbe tranquillamente non essere “mezza lesbica”, come acidamente detto da Zorzi, ma molto più semplicemente bisessuale. O sessualmente fluida. Nel dubbio, non può o non dovrebbe esistere una ‘bilancia’ dei sentimenti, in cui uno vale più dell’altro per chissà quale imprecisato motivo.

Lunedì 1 marzo, dopo sei mesi di diretta, il Grande Fratello Vip andrà incontro alla finalissima. Ancora pochi giorni di stracci, poi sarà tutto finito.