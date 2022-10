GF Vip, Giovanni Ciacci eliminato: rivolta social contro di lui

2 min. di lettura

Al GFVIP il caso Bellavia ha generato non poche polemiche: il trattamento riservato alla salute mentale dell’ex conduttore di Bim Bum Bam ha visto l’indignazione dei social e il distacco dello sponsor Amica Chips, mettendo in luce tutta l’intolleranza e scarsa preparazione al malessere altrui. L’altra sera Giovanni Ciacci – tra i concorrenti che hanno trattato peggio Bellavia – è stato squalificato dal gioco. Subito dopo l’uscita dell’ereditiera Ginevra Lamborghini (“Si merita di essere bullizzato” disse a Bellavia) il pubblico ha “punito” anche il costumista, inseguito ad un televoto flash mandato da Alfonso Signorini che ne ha definito le sorti. “Abbiamo analizzato ore di filmati. Nel corso degli ultimi giorni sono andate in onda affermazioni che non possono essere accettate, che hanno suscitato lo sdegno di milioni di italiani” ha detto Signorini, convocando Ciacci, Ferruzzi, e Lamborghini “Non esistono buoni e cattivi ma alcune frasi che ciascuno di voi quattro ha pronunciato hanno fortemente indignato l’opinione pubblica. Non sono frasi gravissime o condannabili in modo assoluto come quella pronunciata incautamente da Ginevra, per questo non si parla di squalifica immediata, ma sono frasi che ci sono state segnalate centinaia di migliaia di volte”.

L’uscita di scena di Ciacci – che fino a qualche sera fa aveva utilizzato la piattaforma per puntare i riflettori verso la stigmatizzazione sull’HIV – ha visto anche la risposta di una valanga di vip, che hanno colto l’occasione per togliersi più di qualche sassolino nella scarpa verso il costumista: “Giovanni Ciacci si è fatto riconoscere” ha scritto su Twitter su Simona Ventura, seguita da Tommaso Zorzi, in aspri rapporti con Ciacci in seguito ad alcune dichiarazioni del costumista: “Zorzi non ha contenuti” disse Ciacci in un’intervista per Novella 2000 “gli influencer hanno vita breve in tv, guardi De Lellis e Salemi“. Zorzi non ci ha pensato due volte per rincarare la dose e retwittare l’estratto dell’intervista e commentare: “I contenuti suoi no di certo. E Dio grazie”. Al mucchio si è aggiunto Fabrizio Corona che ha pubblicato delle stories inferocite dove ritiene che Ciacci “va radiato dalla televisione italiana”: “La sua arma strumentale di comunicazione si è trasformata nella sua morte. Il Grande Fratello può essere un trampolino di lancio o la fine di una carriera quando finalmente mostra la verità delle persone”.

Ciacci aveva trattato con zero empatia e preso in giro Bellavia, in seguito alla nomination di quest’ultimo: “Avevo capito che mi avesse nominato dicendo “tanto sei malato e nessuno ti nominerà mai”. Ora mi rendo conto che non lo ha mai detto. Il pubblico ha deciso ed è sovrano.” ha dichiarato Ciacci. Dopo il fraintendimento, il costumista si è letteralmente accanito contro il presentatore, pensando fosse un “disturbatore” messo lì apposta per infastidirlo. Tra i filmati “prova” trasmessi prima dell’eliminazione, risalta quello in cui Ciacci passa davanti Bellavia, sdraiato a terra in evidente difficoltà, e lo ignora completamente: “Quando l’ho visto a terra, pensavo ridesse”.

Ciacci conclude dicendo che comunque “doveva andare così”, ritenendosi fiero di aver colto l’occasione per parlare della tematica a cui teneva di più (Ciacci è il primo concorrente sieropositivo a partecipare al Grande Fratello Vip): “Sono contento comunque che dal 3 agosto la mia vita è cambiata. Quello di cui dovevo parlare spero di averlo detto bene”.

