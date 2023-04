Gianmaria annuncia un duetto con Francesca Michielin: “Disco Dance” uscirà il 28 aprile

0:00 Ascolta l'articolo

Gianmaria è pronto a tornare con nuova musica, e che musica! Reduce dall’avventura del Festival di Sanremo, dove ha partecipato tra i 28 Big in gara dopo aver vinto Sanremo Giovani 2023, e dall’uscita del suo nuovo album in studio, Mostro, il cantante ha annunciato l’uscita di un nuovo singolo.

Non un singolo qualunque, ma un duetto con Francesca Michielin, da poco tornata anche lei con un nuovo e incredibile album. Fresco di giornata l’annuncio, non si hanno ancora molte informazioni sul brano se non che si intitolerà Disco Dance e la sua uscita è prevista per il 28 aprile.

Un momento prolifico di duetti per Gianmaria, che lo scorso 31 marzo ha pubblicato un altro singolo con un’icona del rock italiano, Manuel Agnelli. Quello che non c’è, questo il titolo, ha riscosso un enorme successo, e la nuova canzone con Francesca Michielin promette già di fare lo stesso.

Parlando della collaborazione, Gianmaria ha affermato: “Francesca ha dato un bellissimo colore con la sua voce alla canzone. Quando ho scritto il testo, prendendo ispirazione dal luogo in cui sono cresciuto, ho pensato subito a lei che come me viene da una realtà vicina nella provincia di Vicenza”.

“Disco Dance è un titolo con il quale spero di spiazzare l’ascoltatore. Il brano parla di una ragazza, Viola, alla quale ho fatto impersonificare il mio lato femminile, staccandola completamente da me e facendole prendere vita. Nella mia immaginazione Viola è una ragazza che si accorge di volere andare via da una provincia, ma non coglie la prima occasione per scappare e rimane rinchiusa in un luogo che odia e non le appartiene”

E Francesca Michielin aggiunge: “Collaborare con gIANMARIA è stata una bellissima esperienza, attraverso la musica siamo riusciti a scoprire di avere tanti punti in comune. Come me, anche lui viene da una realtà di provincia e questo ci ha permesso di entrare in sintonia da subito. “Disco dance” è un brano che affronta temi attuali e che sento vicini come la paura di non riuscire a trovare il proprio posto nel mondo o di non riuscire a cogliere l’attimo, l’occasione per scappare da ciò che ci fa sentire stretti”.

Gianmaria si è classificato 22esimo al Festival di Sanremo con la canzone Mostro, che dà anche il titolo all’album, ma ha già conquistato il pubblico con la sua musica, a partire dalla sua partecipazione a XFactor, come ha raccontato nell’intervista a Gay.it.

Nel frattempo, il giovane cantante vicentino è pronto a partire con il Mostro Tour, che nel mese di maggio lo porterà in giro per l’Italia. Si inizierà da Teramo il 13 maggio, per passare poi a Bologna, Milano, Torino, Padova e finire con una doppia data a Roma il 25 (già sold out) e 26 maggio.

