Giuseppe Giofrè e Michele Bravi sono fidanzati, la confessione a Verissimo

Giudici del serale di Amici insieme a Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi sono stati intervistati da Silvia Toffanin a Verissimo, nel fine settimana. Il cantante e il ballerino sono stati accompagnati proprio dal cantautore, che li ha stuzzicati provando a strappare loro confessioni d’amore.

“Io sono sconvolto perché dicono che non hanno storie, dovete dirlo…”, ha tuonato Malgioglio, portando entrambi i colleghi a sbottonarsi. Michele Bravi, pur non dicendolo esplicitamente, ha confermato di avere qualcuno al proprio fianco: “Ti faccio contento. Io di solito pubblico sempre canzoni tristissime su storie che finiscono. Ora è un po’ che non pubblico canzoni”. E chi vuol capire, capisca.

Con Giofrè il giudice di Tale e Quale Show è stato ancor più diretto. “L’altro giorno lui parlava in inglese e, da quel poco che ho capito, ho compreso che ha una storia d’amore. Non so se a Los Angeles, a New York o Londra, ma ce l’ha”. Ed è qui che Giuseppe si è lasciato andare. “Sì, ho una storia, a Los Angeles”.

“Ecco siamo tutti e tre impegnati”, il commento finale di Malgioglio, a dir poco utile nell’aiutare la conduttrice Silvia Toffanin a carpire informazioni dai due giovani giurati di Amici. Tutto tace sui nomi dei compagni di Bravi e Giofrè, con quest’ultimo un tempo fidanzato con il ballerino Adam Vesperman.

