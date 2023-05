Glamourous, prime immagini dalla nuova serie queer con Kim Cattrall e Miss Benny

0:00 Ascolta l'articolo

Uscirà a giugno, nel pieno del Pride Month, Glamourous, nuova serie Netflix trainata da Kim Cattrall, iconica Samantha Jones di Sex and the City, e Miss Benny, 24enne youtuber a stelle e strisce che si identifica come gay, queer e non-binario.

Glamorous racconta la storia di Marco Mejia, un giovane di genere non dichiarato la cui vita sembra essere in sospeso finché non inizia a lavorare per la leggendaria magnate del makeup Madolyn Addison. Per la prima volta, Marco ha la possibilità di mettere a fuoco ciò che vuole dalla vita, la sua identità e cosa significhi per lui essere queer.

Cattrall interpreterà proprio la milionaria Madolyn Addison, veterana dell’età d’oro delle supermodelle, ex top model e ora fondatrice/CEO del prestigioso marchio di bellezza che porta il suo nome.

Nel cast anche Zane Phillips, chiamato ad interpretare “Chad”, figlio devoto di Madolyn e direttore delle vendite per il suo impero di bellezza, coinvolto in una ricerca senza fine per essere all’altezza delle aspettative di sua madre; Jade Payton è “Venetia”, l’ambiziosa e chic prima assistente di Madolyn che prende il neo-assunto Marco sotto la propria ala protettrice, mostrandogli non solo come muoversi in ufficio, ma anche la strana vita notturna di Brooklyn; Michael Hsu Rosen interpreta “Ben”, un graphic designer di Glamorous che si prende una cotta per Marco; Ayesha Harris è “Britt”, altra graphic designer di Glamorous; Graham Parkhurst interpreta “Parker”, un fiducioso, autoproclamato atleta che simboleggia l’impossibile perfezione gay cis-maschile; c’è inoltre Diana Maria Riva, ovvero “Julia”, la madre di Marco che desidera che suə figliə realizzi i suoi sogni diventare influencer e trovi un vero lavoro, cosa che miracolosamente avviene quando inizia a lavorare per Madolyn; Lisa Gilroy interpreta “Alyssasays”, un’influencer di prima generazione che ha intrapreso una carriera nel marketing e ora gestisce tutti gli account social di Glamorous by Madolyn; e infine Mark Deklin è “James”, affascinante e creativo regista di documentari che abbraccerà una storia d’amore inaspettata con Madolyn Addison

Sceneggiatore e produttore esecutivo Jordon Nardino (Star Trek: Discovery, Quantico, Smash).

© Riproduzione Riservata