Non solo Sanremo. Vero è che stasera su Rai1 parte il Festival della Canzone italiana, con record Auditel pronti a cadere grazie al coprifuoco che obbliga tutti a casa, ma chi vorrà vedere altro, potrà farlo? Certo che sì, vista la quantità infinita di canali a disposizione, con alcuni film da segnare in agenda tra i palinsesti della generalista.

Tanto cinema horror su Italia 1, una spruzzata di Pedro Almodovar e un classico di James McTeigue su Iris, Maggie Smith su Rai5, Carrie Bradshaw su Rai Movie. Insomma alternative valide nel caso in cui proprio non vogliate vedere il carrozzone sanremese. A seguire, i film che abbiamo ‘segnato’ per voi!

Gli imperdibili film LGBT (e non) della settimana (1/7 marzo) sulla tv generalista