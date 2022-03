Gli (infelici) consigli di Kim Kardashian alle donne in carriera

2 minuti di lettura

L’ultima intervista di Kim Kardashian per Variety sta facendo il giro dei social.

In parte perché è materiale da meme di prima qualità, in parte perché ha fatto incazzare chiunque.

Nel video incriminato la famiglia più seguita-amata-odiata-contestata del mondo, seconda forse solo alla casa reale di Windsor, oltre ad anticipare la prossima stagione di The Kardashians su Hulu e gestire il rapporto con la privacy, fornisce anche segreti su come governare un impero come il loro. A tal proposito, Kim ci riserva quello che considera “il miglior consiglio per le donne in carriera”.

“Alzate il culo e andate a lavoro. Sembra che nessuno ha voglia di lavorare in questi giorni” risponde Kim, sostenuta da Klhoe: “Devi circondarti di persone che hanno voglia di lavorare. Crea un contesto lavorativo dove tutti amano quello che fanno, perché hai una sola vita. Niente ambienti tossici, vai e lavora“.

Siamo nel bel mezzo di una crisi globale, freschi di una pandemia che ha steso economicamente e fisicamente un numero spropositato di persone: stando ad una ricerca del World Economic Forum, tra il 2019 e il 2020 in America il 4.7% delle donne ha perso il proprio impiego, con la caduta di almeno 54 milioni dei posti di lavoro (rispetto al 3% composto da uomini). Tra le altre cose, c’è anche una guerra in atto. Ma una delle donne più privilegiate del mondo ci riserva una ramanzina che sembra uscita direttamente dal Manuale del Capitalismo, così sconnessa dallo spazio tempo, che non solo ha generato una serie di tweet incantevoli, ma è stata anche bollata come “stonata, ignorante, e volgare” (oltre a cadere perfettamente a fagiolo con La Giornata Internazionale della Donna).

Tra i commenti virali, c’è quello di Jessica DeFino (scrittrice per The New York Times, Vogue, e Slate Magazine): “Ero un editor per l’app The Kardashians nel 2015, lavoravo giorno, notte, e nel fine settimana” scrive DeFino: “Potevo permettermi di comprare solo alimentari da 99 centesimi, mi sono data “malata” più di una volta perché non potevo permettermi la benzina per la macchina e arrivare in ufficio, e per di più venivo rimproverata per essere freelance“.

A chi la critica, Kim risponde che non gliene può fregare di meno, sempre perché (appunto) “loro si sono fatte un gran culo” e se questo è quello che le persone pensano “loro non hanno le energie” per pensarci: “Noi ce l’abbiamo fatta e viviamo le nostre vite. Non saprei cosa dirvi“.

Consigli sull’etica del lavoro, a parte.

