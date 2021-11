Damiano dei Måneskin alle critiche di Pillon: La prossima volta completo e paPillon

2 minuti di lettura

Durante la serata degli MTV EMA, la scorsa domenica, in Ungheria, i Måneskin hanno trionfato nella categoria Best Rock, tenendo un discorso sulla sconfitta dei diritti civili in Italia e le immagini sconfortanti del Senato durante l’affossamento del ddl Zan.

Quest’anno, in particolare, bisogna andar fieri del nostro Paese per i risultati raggiunti non solo da noi ma da tanti sportivi e da tante personalità della cultura. Peccato per i diritti civili, dove continuiamo a rimanere indietro, e invece per noi sarebbe stata la vittoria più importante“, ha sottolineato Damiano.

Pane per i denti degli ossessi del politically correct e della cancel culture. Infatti, il senatore Simone Pillon ha, con prontezza, criticato gli outfit della band e in particolare di Damiano David (“con tanto di performer (maschietto) in culottes e giarrettiere […] Tra poco arriveremo al reggiseno da uomo”).

Guardandoli, mi chiedo: “dove sarebbero le discriminazioni?”. Mi piacerebbe sapere quanta carriera potrebbe fare una band che si ispirasse alle radici cristiane d’Europa, o che inneggiasse alla difesa della vita dal concepimento o che prendesse a tema la lotta alla droga.

Il Senatore ha poi proseguito con il più becero populismo: “È facile andare secondo la corrente del politicamente corr(o)tto. Da giovani che si dicono alternativi e ribelli mi sarei aspettato qualcosa di diverso, che so, sul palco in smoking i maschietti e in abito da sera la signorina, con tanto di dichiarazioni tipo “i bambini hanno il diritto di avere una mamma e un papà”. Allora sì che avremmo visto qualcosa di davvero dirompente. Certo, si sarebbero scordati i premi e gli applausi del mainstream, ma avrebbero dimostrato di essere davvero fuori dagli schemi. Invece è sempre la solita solfa. Auguri”.

Damiano David, poche ore fa, tramite i suoi canali social, ha risposto con una carrellata di foto, in cui era incluso il commento di Pillon, e una breve beffa verso il Senatore “Ps: Hai ragione Simo, la prossima volta completo e paPillon“.