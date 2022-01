Grande Fratello Vip, si dice che Bonolis sia stato con uomo

2 minuti di lettura

Sere fa al Grande Fratello Vip si svolgeva una tragedia a tre atti: la telenovela è partita da questo presunto triangolo amoroso tra Alex Belli, Delia Duran, e Soleil Sorge.

Riassumendo: Alex ha perso la bussola per Soleil, però promette che non ci è andato a letto, e che sua Delia lo sapesse, però gli altri vogliono spiegazioni, e Signorini insorge incazzata come una vipera. Si parla di amore libero senza etichette, la redazione non ci sta, ci si accusa di calunnie, in conclusione Belli a casa in punizione.

Nell’ultima puntata Belli ritorna sul luogo del misfatto per riaprire il dibattito, ma questa volta la famiglia Forrester cade in secondo piano perché l’ordino lo accende Sonia Bruganelli: “Io pensavo di essere avanti anni luce, e invece sentendo tutto questo sono davvero indietro” commenta l’opinionista, al che Signorini attiva le antennine e la incita a fornire più spiegazioni: “Io non sono mai stata con un’altra donna, mio marito sì con un altro uomo” risponde lei. Il marito, per chi non lo sapesse, è Paolo Bonolis.

Chi è quest’altro uomo caduto dal cielo? “Non posso dirlo” risponde.

A queste parole il web sbrocca, sgranando gli occhi davanti una presunta, vaghissima bisessualità del conduttore, ma anche facendo qualche cazziatone a Bruganelli, accusandola di aver fatto outing al marito. C’è chi parla anche di una sparata fatta così tanto per goliardia, in un contesto dove le parole volano per aria senza un criterio.

A mormorio avviato, l’opinionista ha cercato di fare chiarezza, specificando che il marito non è stato davvero con uomo, ma è stato solo corteggiato. Come quando Lindsay Lohan disse che Paris era una stronza per poi rimangiare tutto nel giro di un secondo dicendo che Paris è la sua migliore amica.

“Siccome è un uomo che piace, piace anche agli uomini” spiega Bruganelli “Ha avuto la fortuna di ricevere avance da un uomo famoso che purtroppo non è più in vita. Ora non voglio entrare nel dettaglio, se vorrà ne parlerà lui”.

Stando a questa nuova versione, lo stesso Bonolis aveva già accennato ad una storia simile: nel suo libro “Perché parlavo da solo” racconta del suo primo incontro con Freddie Mercury.



Era il 1985 e Bonolis, al tempo venticinquenne incontrò Mercury ad una cena a Londra: “Iniziammo a chiacchierare. Dopo un po’ capii che avrebbe voluto andassimo da qualche parte” racconta il conduttore “Io misi subito le cose in chiaro: Freddie adoro la tua musica, la trovo fantastico. Ma davvero, non è roba per me”.

Un anno dopo Mercury avrebbe fatto avere al conduttore di Ciao Darwin due biglietti per il concerto di Wembley.

“Fu uno spettacolo davvero strepitoso” scrive Paolo.

Meglio di questo sicuro.

