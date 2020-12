GF Vip 5: Tommaso Zorzi innamorato di Francesco Oppini, Stefania Orlando lo rincuora: “L’amore va dove vuole” – video

Il bellissimo discorso di Stefania Orlando a Tommaso: “ma dove sta l’imbarazzo se uno si innamora? L’amore non ha nessuna barriera, un sentimento che nasce non può mettere in imbarazzo, può solo lusingare l’altra persona. L’amore va dove vuole.” ❤️🏳️‍🌈 #GFVIP pic.twitter.com/YvBvYTTD0M

Di fronte alla vergogna provata per la complessa situazione, Stefania Orlando ha voluto confortare con grande affetto Tommaso Zorzi, invaghito di un uomo fidanzato ed eterosessuale:

Imbarazzante perché? Dove sta l’imbarazzo se una persona si innamora? Io non ce ne vedo. L’amore non ha nessuna barriera, ci si può innamorare di chiunque. Può esserci con una persona che ci prova esplicitamente, ma anche in quel caso può esserci fra me e una donna, fra me e un uomo, fra te e un altro uomo. Ma un sentimento che nasce non può mettere in imbarazzo, può solo lusingare. Non hai fatto nulla, si è saltato aperto il tuo cuore. L’amore va dove vuole.