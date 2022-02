Gus Kenworthy si ritira, storia di un campione olimpico che si è fatto attivista LGBTQ+

2 minuti di lettura

Gus Kenworthy ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dalle competizioni una volta terminate le Olimpiadi invernali di Pechino 2022. 30 anni, Gus ha partecipato ai Giochi con la maglia della Gran Bretagna, dopo aver vinto l’argento ai Giochi olimpici invernali di Soči del 2014 con gli Stati Uniti d’America.

A Pechino 2022 Gus ha preso parte a tre discese. Le prime due segnate da brutte cadute, mentre con la terza Kenworthy ha dato vita ad una grande rimonta con un punteggio di 71,25, che l’ha visto salire all’ottavo posto finale. Il neozelandese Nico Porteous ha conquistato l’oro, con gli statunitensi David Wise e Alex Ferreira medaglie d’argento e di bronzo.

Al termine della gara Gus, via Olympics.com, ha annunciato l’addio alle competizioni: “L’ultima discesa, evviva. Il mio canto del cigno. Ho finito, ho finito di gareggiare. Ho avuto una carriera di cui sono davvero, davvero orgoglioso“. Gus si è poi detto felice di essere riuscito a concludere la gara dopo le prime due spaventose cadute. “Sono grato di essermene andato tutto intero“, ha sottolineato lo sciatore freestyle, soddisfatto dei successi sportivi raggiunti: “Mi sento così fortunato ad aver viaggiato in tutto il mondo, ad aver conosciutiocosì tanti buoni amici e gareggiato in tre Olimpiadi. Ed è stato fantastico. Sono super felice, sto davvero bene”.

Prima di partecipare alle sue ultime Olimpiadi, Gus ha fatto la storia nel 2015 quando è diventato il primo sciatore freestyle a fare coming out, poco dopo aver vinto l’argento a Sochi 2014. Da quel momento in poi Kenworthy è diventato attivista LGBTQ, fiero sostenitore dei diritti a livello internazionali.

Ha aspramente criticato il CIO per l’assegnazione delle Olimpiadi a Pechino, in quanto Cina paese responsabile di gravi violazioni dei diritti umani. Al termine delle Olimpiadi di Pyeongchang 2018 si è battuto per far chiudere un allevamento cani, destinati al macello per l’alimentazione umana. Non contento ha pubblicamente criticato l’ex segretario Mike Pence e Donald Trump per non essersi attivati per esercitare sufficienti pressioni internazionali nei confronti della legge voluta da Hassanal Bolkiah, sultano del Brunei, che criminalizza l’omosessualità. In tal senso, in aperta critica contro le politiche omotransfobiche dell’amministrazione Trump ha volutamente disertato il ricevimento degli atleti olimpici alla Casa Bianca dopo Pyeongchang 2018, Giochi dove a fine gara baciò in diretta tv l’allora fidanzato Matt Wilkas. Mamma inglese e papà americano, e per questo motivo con doppia cittadinanza che gli ha permesso di gareggiare a 3 Olimpiadi con due Paesi differenti, Gus ha vinto anche un argento ai campionati mondiali di Sierra Nevada nel 2017.

Corteggiato dal mondo moda, Gus ha esordito in qualità di attore con la nona stagione della serie televisiva American Horror Story, voluto fortemente da Ryan Murphy nei panni di Chet Clancy. Successivamente ha partecipato a RuPaul’s Drag Race, All Stars 4, episodio 3, “Snatch Game of Love”, come uno degli scapoli disponibili. Nel 2020 ha preso parte anche ad un episodio di Will & Grace, mentre nel 2021 è comparso nella docuserie Coming Out Colton, tutta dedicata all’amico nonché ex giocatore di football Colton Underwood.

Oggi come oggi Gus è felicemente fidanzato con Adam Umhoefer, dirigente presso la Creative Artists Agency, il mese scorso baciato al termine di una gara in Colorado. Il futuro di Kenworthy, 30 anni appena, è aperto a varie possibilità, potendo spaziare tra tv, cinema, moda e politica attiva sul fronte sportivo. Un uomo dalle mille potenzialità, da anni fiero combattente per i diritti LGBTQ+.

