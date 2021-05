Halston, la famiglia contro la serie Netflix: “Imprecisa e romanzata”

2 minuti di lettura

La famiglia del defunto stilista Roy Halston Frowick, conosciuto professionalmente come Halston, ha rilasciato una dichiarazione contro l’imminente serie Netflix sulla sua vita, definendola “imprecisa” e “romanzata”.

“Gli archivi e la famiglia di Halston non sono stati consultati in relazione alla prossima serie Netflix che coinvolge un racconto impreciso e romanzato del famoso stilista di moda ‘Halston‘”, ha tuonato la famiglia in una dichiarazione all’Associated Press. “Gli archivi di Halston rimangono l’unica fonte definitiva e completa sull’uomo e sulla sua eredità.”

Lesley Frowick, direttore degli Archivi di Halston e nipote di Halston, ha detto a Variety che la famiglia “non è mai stata contattata” riguardo alla serie, ed è rimasta “collettivamente delusa” dalla sua produzione. “La famiglia Halston si diffonde in un’ampia fascia del mondo, dalla Grecia fino alla California, e tutti noi collettivamente siamo delusi dal fatto che le persone continuino a sentirsi obbligate a raccontare storie salaci e ad abbellire sulla vita privata di una persona“. Il primo trailer della serie, diffuso nei giorni scorsi, si concentra sugli eccessi firmati Roy Halston, gay dichiarato e milionario nella Grande Mela di Studio 54. Taglio produttivo che ha evidentemente infastidito gli eredi.

“Halston“, che debutterà su Netflix il 14 maggio, segue il percorso del leggendario stilista, qui interpretato da Ewan McGregor, e dell’omonimo marchio, diventato il simbolo di un impero della moda e sinonimo di lusso, sesso, prestigio e fama nella New York degli anni ’70 e ’80… finché un’aggressiva acquisizione non costringe Halston a lottare per il bene più prezioso che ha: il suo nome.

Oltre a McGregor, il cast include Krysta Rodriguez come Liza Minnelli, Rebecca Dayan come Elsa Peretti, Bill Pullman come David Mahoney, Gian Franco Rodriguez come Victor Hugo, David Pittu come Joe Eula, Sullivan Jones come Ed Austin, Rory Culkin come Joel Schumacher, Kelly Bishop come Eleanor Lambert e Vera Farmiga come Adele. La produzione esecutiva è affidata a Ryan Murphy, Ian Brennan, Alexis Martin Woodall, Daniel Minahan, Ewan McGregor, Christine Vachon, Pamela Koffler di Killer Films, Eric Kovtun e Sharr White.

“Halston” è stato diretto da Daniel Minahan ed è tratto dal romanzo “Simply Halston” di Steven Gaines. I rappresentanti di Netflix, White, Minahan e Murphy, non hanno risposto immediatamente alla richiesta di un commento da parte di Variety. Per Ryan Murphy si tratta di un vero e proprio deja-vu, perché simili polemiche esplosero ai tempi di The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story.