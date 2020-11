È morto il pastore omofobo consigliere di Trump: era all’evento super diffusore Covid alla Casa Bianca

Harry Jackson Jr, consigliere evangelico omofobo di Donald Trump, è morto poche settimane dopo aver partecipato alla nomina di Amy Coney Barrett alla Corte Suprema, il 26 settembre scorso alla Casa Bianca, successivamente definito dallo stesso Anthony Fauci evento “super-diffusore” da Coronavirus. Nessuno portava la mascherina, il distanziamento non esisteva ed emersero decine di positivi, compreso lo stesso ex Presidente. Ma non è chiaro se Jackson sia deceduto o meno a causa del Covid-19.

La Hope Christian Church di Beltsville, nel Maryland, si è infatti limitata ad annunciarne il decesso “È con il cuore pesante che vi informiamo che il nostro amato vescovo Harry R. Jackson, Jr. è deceduto, per andare a stare con il Signore, il 9 novembre 2020“. Harry Jackson Jr è stato un orgoglioso omotransfobico per per tutta la propria carriera.

Nel 2011, nel corso di un’intervista con il programma radiofonico Sons of Liberty, attaccò a testa bassa il matrimonio egualitario: “Credo che abbiamo a che fare con un complotto satanico per distruggere il nostro Paese. Abbiamo un gruppo di minoranza che ha deciso che imporrà la propria volontà alla nostra società, con la forza, e ridefinirà la legge di Dio, senza preoccuparsi se un’intera generazione di persone sarà così confusa da non ricordare nemmeno il ruolo di una madre e di un padre“. Nel 2012 disse che i sostenitori del matrimonio egualitario agivano come “poliziotti del pensiero”. Disse, testualmente: “Cambiare la definizione legale di matrimonio per includere le relazioni omosessuali equivale a conferire l’approvazione della società all’omosessualità. Se il matrimonio gay diventa legge, non ci saranno barriere legali per impedire alle istituzioni di costringere gli studenti a sopprimere le loro convinzioni religiose profondamente radicate“.

Nel corso di una conferenza stampa, nello stesso anno, Harry Jackson disse che noi LGBT + vorremmo “reclutare i bambini“. Disse, “Se si ridefinisce il matrimonio, si ridefinisce la famiglia, si ridefinisce chi ha figli e si ridefinisce il modo in cui ciò opera, se si ridefinisce la famiglia, si ridefinisce l’istruzione. È così che libri queer verranno insegnati a bambini di seconda elementare e di otto anni nel Massachusetts e in California, con coloro che non possono riprodursi desiderosi di reclutare i vostri figli. Quello che stiamo affrontando è un’ondata radicale di persone che vogliono cambiare l’aspetto dell’America per i prossimi 20 anni, noi dovremo fermare questa cosa, ora“. Non contento, arrivò anche a rivendicare l’arcobaleno.