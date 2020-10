Hugh Sheridan, l’attore fa coming out: “mi avevano detto che non avrei più lavorato se mi fossi dichiarato gay”

35enne attore australiano, Hugh Sheridan è particolarmente noto in patria grazie al ruolo di Ben Rafter nella serie televisiva Packed to the Rafters. Vinto 4 volte il Logie Award come attore più popolare, Sheridan ha fatto coming out dalle pagine della rivista Stellar.

“Al College avevo incontrato un ragazzo con cui mi ero connesso emotivamente, mentalmente e fisicamente”, ha rivelato Hugh. “Avrei voluto non doverlo dire. Ma sento una responsabilità verso gli altri che potrebbero dichiararsi dopo di me. Condividendo la mia storia ora e diventando più trasparente, forse potrò aiutare qualcuno. Potremmo vivere, lasciarci vivere come vorremmo. Credo che le etichette siano per i vestiti, non per le persone”.

Sheridan ha specificato che dopo essersi innamorato di quel ragazzo, qualcuno gli disse che “se fossi stato tutt’altro che etero non avrei mai trovato lavoro, che avevo bisogno di nascondere i miei sentimenti”. Hugh ha precisato come costoro stavano semplicemente “cercando di proteggerlo“, avendo a cuore i suoi “migliori interessi“, perché “quella era solo la realtà” del tempo. Impossibile non pensare a quanto rivelato da Gabriel Garko solo poche settimane fa.



La relazione alla fine è naufragata, per quanto si sentisse al ‘settimo cielo’ e l’avesse detto a tutti i suoi amici, perché in quel modo avrebbe “finalmente potuto essere ciò che la gente ha sempre voluto che fossi”, così Sheridan è successivamente stato anche con alcune donne, perché “troppo imbarazzato” per parlare delle sue esperienze con gli uomini. Fino ad oggi. Dopo aver fatto coming out, l’attore è stato inondato dall’affetto sui social, come rivelato al Daily Telegraph.