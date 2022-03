Il Potere del Cane, Benedict Cumberbatch replica a Sam Elliott: “La mascolinità tossica va affrontata”

2 minuti di lettura

Hanno fatto il giro del mondo le dichiarazioni di Sam Elliott, attore candidato agli Oscar per A Star is Born che ha pesantemente stroncato Il Potere del Cane di Jane Campion, quest’anno candidato a 12 premi Oscar e frontrunner per la statuetta come miglior film.

Oggi 77enne, Elliott ha definito la pellicola “un cumulo di merda“, chiedendosi dove fosse “il western in questo western“, a suo dire “pieno di allusioni all’omosessualità“. Benedict Cumberbatch, indiscusso protagonista della pellicola, ha replicato ad Elliott, spiegando anche per quale motivo al giorno d’oggi sia importante raccontare personaggi come il suo Phil Burbank, allevatore represso e omofobo.

La star di Doctor Strange ha spiegato come ci siano così tanti Phil nel mondo. “Sto cercando di non dire nulla su una reazione molto strana che è accaduta l’altro giorno in un podcast radiofonico. Senza voler agitare le ceneri di quanto successo, qualcuno si è offeso per il modo in cui l’Occidente è stato rappresentato in questo film. Non ho sentito le parole nel dettaglio, quindi sarebbe ingiusto da parte mia commentarle. Ma bisogna comprendere che persone così esistono ancora nel nostro mondo. Che si trovino davanti alla nostra porta di casa o in fondo alla strada, qualcuno che incontriamo in un bar, in un pub o in un campo sportivo, c’è tutta questa aggressività, questa rabbia e questa frustrazione e incapacità di controllarsi che può provocare grandi danni a quella persona e, come ben sappiamo, danni anche a chi la circonda”.

Senza mai pronunciare il nome di Sam Elliott, Cumberbatch ha replicato con eleganza alla sboccata sfuriata del collega, concludendo: “Non c’è niente di male nel guardare un personaggio nel profondo per arrivare alle cause profonde che scaturiscono dalla società. In questo caso parliamo di un esempio molto specifico di repressione, dovuto anche ad un’intolleranza della società e anche da parte dello stesso personaggio, per la sua vera identità, che non può realizzare pienamente. Più guardiamo sotto il cofano della mascolinità tossica e cerchiamo di scoprirne le cause alla radice, maggiori sono le possibilità che abbiamo di affrontarla quando si presenta con i nostri figli”.

Risposta semplicemente esemplare da parte di un attore straordinario, in passato già nominato agli Oscar per aver egregiamente interpretato Alan Turing in The Imitation Game.

Leone d’argento – Premio speciale per la regia all’ultima Mostra del cinema di Venezia, Il Potere del Cane, tratto dall’omonimo romanzo del 1967 di Thomas Savage e attualmente in streaming su Netflix, ha già vinto 3 Golden Globe ed è stato candidato anche a 8 Bafta e 3 SAG.

