Io Sì (Seen), Laura Pausini e Sophia Loren nel video ufficiale

Dal 13 novembre su Netflix, ma da noi già recensito in anteprima, La vita davanti a sè di Edoardo Ponti segna il ritorno sul set della leggendaria Sophia Loren, in odore di nomination agli Oscar insieme a Laura Pausini, voce del brano co-scritto insieme a Diane Warren.

Canzone oggi trainata dal video ufficiale, che vede la Pausini emozionarsi, in lacrime, al cospetto dell’86enne Sophia, già due volte premio Oscar e qui negli abiti di un’anziana ex prostituta che ospita nel suo piccolo appartamento bimbi in difficoltá. La cantante italiana, famosissima anche in Sud America, ha confessato a LaRepubblica di aver amato ad una prima lettura il pezzo della Warren, ad oggi mai vincitrice di un Oscar anche se nominata per 11 volte (cinque negli ultimi sei anni).

In agosto ho ricevuto la telefonata dell’autrice Diane Warren, mi ha spiegato la trama del film. Insieme alla presenza di Sophia, è la ragione per cui ho partecipato al progetto. Mi ha mandato la canzone in inglese, ma sia Diane che Edordo ci tenevano che fosse in italiano. Così abbiamo iniziato a lavorare sul testo insieme a Niccolo Agliardi. Seen vuol dire ‘visto’, metricamente l’inglese è più corto, è stato impegnativo. Ma la cosa bella è che Io sì girerà il mondo in italiano, per è un grande orgoglio. il brano parla di una persona guardiana dell’altra. Ero molto emozionata quando mi hanno detto che la canzone è stata proposta per le nomination. Negli anno ho anche imparato a non illudermi, ma coltivo la speranza. Per ora siamo stati proposti, e per me è come aver già vinto.