Ispirazioni Milanesi per Sant’Ambrogio e Natale

In principio fu Sciuragram (che oggi apprendo aver fatto un upgrade in SciuraGlam) a rendere universale l’appeal indefinibile tra lo snob, l’ironico e il bonvivant che caratterizza certe sciure milanesi.

Ma per chi vive o ha vissuto a Milano è noto da sempre: queste influencer antelitteram hanno letteralmente definito un lifestyle dove il do’s e don’t è comprensibile solo ad una ristretta cerchia di eletti ambrosiani e sfugge a qualsiasi altra volgare categorizzazione per il popolino come il brand o il prezzo.

Un mix di lusso, ironia, snobismo, understatement e milanesità inimitabili. Anzi imitabilissimo -forse- grazie a questo articolo un po’ wannabe.

Che vi permetterà proprio in occasione dell’imminente “Sant Ambreus” di sentirvi un insider, inteso come indigeno all’interno della cerchia dei Navigli, e di fare o farvi dei regali che alimenteranno il vostro ego e personal branding.

Ah: le sciure vanno rigorosamente di persona a fare acquisti. Niente ecommerce, ed in particolare quest’anno, se si può, siate sciure in tutto e per tutto e supportate il commercio locale e i negozi fisici.

I vasi di LoopoMilano

Ce n’è di ogni tipologia in questo splendido negozio di design che offre anche arredi che vale la pena di gustare, ma questo spicca per attinenza con il nostro pezzo: ovviamente si chiama Zia Luisa, ovviamente una Sciura. Un capolavoro d’ironia. In Via Monte Rosa, 21.