Issima91 è positivo al Coronavirus: “Un fulmine a ciel sereno, ma non ho sintomi” (video)

Issima91 è positivo al Coronavirus. Il noto youtuber toscano ha rivelato di aver contratto il Covid-19 nell’ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube, registrato per comunicare ai propri fan l’assenza degli scorsi giorni. Cristiano Cervigni ha spiegato che il motivo che lo ha spinto a non badare ai social questa settimana è legato alla notizia improvvisa del contagio, che lo ha colto del tutto di sorpresa. Issima91, infatti, ha confessato di essere asintomatico, totalmente privo di segnali tipici del Covid:

Non voglio creare allarmismi, anzi sono qui per dirvi che io sto benissimo. In realtà non sono mai stato così bene in vita mia, perché non ho nemmeno un sintomo: non ho il raffreddore, non ho la tosse secca, non ho il mal di gola, non ho la febbre, non ho la diarrea. Ho ancora il gusto, quindi potete capire perché questa notizia mi ha preso un po’ alla sprovvista, mi ha scioccato ed è stata un fulmine a ciel sereno. Io sto benissimo, ma sto meglio anche degli altri anni, perché ogni anno, ogni due mesi io prendo tosse e raffreddore, sempre.

Issima91 ha contratto il Coronavirus: “Ecco perché ho fatto il tampone”

Cristiano Cervigni ha spiegato di aver effettuato il tampone non perché temeva di aver contratto il virus, ma per tutelare sé stesso e le persone che lo circondano. Issima91 vive infatti a Milano e, spaventato dalla nuova ondata di contagi, ha preferito sottoporsi alle analisi per fugare ogni dubbio. E invece, a sorpresa, la positività, a differenza dei suoi amici che non lavorano in smart-working come lui.

Tanti i messaggi di sostegno da parte dei colleghi e dei fan su YouTube nei riguardi di Cristiano Cervigni, ora a casa in quarantena. Issima91 ha condiviso la notizia anche sul suo profilo Instagram con una foto tratta dal filmato, ringraziando chi gli ha dimostrato sin da subito vicinanza, anche se solo virtuale.