Ivan Scalfarotto telefona al sottosegretario ungherese: “Preoccupati per i diritti delle persone trans”

Il sottosegretario agli Affari esteri Ivan Scalfarotto ha avuto un contatto telefonico con il segretario di Stato ungherese per la cooperazione europea e internazionale negli affari di Giustizia, János Bóka. Al centro della telefonata due recenti decisioni del Parlamento ungherese che hanno sollevato non poche polemiche e preoccupazioni, ovvero la mancata ratifica della Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne e la norma di legge che identifica il sesso delle persone quale “sesso alla nascita”, semplicemente transfobica. Una norma che ha suscitato la reazione della Commissaria per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa, Dunja Mijatovic, che l’ha definita “una violazione dei diritti umani”, e di 63 europarlamentari, che hanno scritto al governo ungherese per chiederne la cancellazione.

Intervistato da Francesco Lepore per LInkiesta, Scalfarotto si è sentito dire in relazione a questa seconda norma che “il Parlamento ha ritenuto di dover definire la nozione di “sesso” contenuta nel certificato di nascita. Tuttavia, il Segretario di Stato Bóka ha tenuto a sottolinearmi che l’Ungheria è consapevole dei suoi obblighi internazionali in materia, e in particolare da quanto previsto dalla Convenzione europea sui Diritti dell’uomo e dalla giurisprudenza delle Corti internazionali, per cui non ci sarebbe, da parte di Budapest, alcuna volontà di limitare il diritto al cambiamento di genere“.