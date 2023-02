Jakub Jankto, pioggia di applausi al suo primo ingresso in campo dopo il coming out – VIDEO

0:00 Ascolta l'articolo

Il coming out di Jakub Jankto, 27enne calciatore dello Sparta Praga, nazionale ceco ed ex giocatore di Sampdoria, Ascoli e Udinese, ha infranto un muro rimasto intatto oltre 30 anni all’interno del calcio europeo, quando in Premier nel 1990 Justin Fashanu divenne il primo calciatore professionista a dichiarare la propria omosessualità. All’epoca le reazioni furono sconcertanti. Fashanu finì ai margini del calcio che conta, i tabloid furono impietosi, i tifosi reagirono con spiccata omofobia, venne accusato da un 17enne di averlo narcotizzato e abusato di lui, e Justin, nel 1998, si suicidò.

25 anni dopo tanto, fortunatamente, è cambiato. E a darne dimostrazione è stato proprio Jankto, travolto dal sostegno di squadre, allenatori, calciatori, federazioni. Gli schizzi di omofobia non sono comunque mancati, soprattutto on line e in alcuni casi persino sulla carta stampata, ma anche tifosi hanno voluto applaudire Jakub. Letteralmente.

Nella prima partita post coming out tra il suo Sparta Praga e lo Jablonec, finita 3-0 per i padroni di casa, Jankto è entrato in campo sul 2-0, con la folla lo ha letteralmente “acclamato”, come scritto dal Mirror. Appena un minuto dopo il suo ingresso in campo, Jakub è stato decisivo nell’aiutare la propria squadra a segnare il terzo goal, saltando tra le braccia del capocannoniere Lukáš Haraslín per celebrare il tondo risultato.

“Il momento più importante della mia carriera. Un minuto che non dimenticherò mai”, ha scritto su Twitter il centrocampista 27enne. “3 punti, grande atmosfera. Grazie a tutta la gente che era allo stadio! Continuiamo a spingere“. Lo Sparta Praga, considerata la Juve della Repubblica Ceca, è attualmente terza in campionato, dietro lo Slavia Praga lontano 5 punti e il Viktoria Plzen.

Il team manager dello Sparta, Brian Priske, si era detto convinto della buona accoglienza dei tifosi nei confronti di Jakub: “Abbiamo grandissimi tifosi e voglio concentrarmi su coloro che ci supportano, piuttosto che su quelli che buttano negatività“. “Ci sono abbastanza brave persone nel [team] che sapranno come comportarsi, se dovesse accadere qualcosa di negativo.”

Jankto è diventato uno dei quattro calciatori professionisti internazionali dichiaratamente gay sulla scena mondiale, ma in assoluto quello più titolato e famoso.

