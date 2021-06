Jason Brown, il pattinatore USA fa coming out: “Sono quello che sono, sono gay”

2 minuti di lettura

26enne pattinatore USA su ghiaccio, Jason Brown ha voluto festeggiare il Pride Month facendo coming out sui social.

“Sono cresciuto circondato da modelli LGBTQ+ belli, creativi, forti, orgogliosi, di successo e solidali“, ha esordito Jason. “Che si tratti di familiari, allenatori, pattinatori, insegnanti, amici o altri che ho avuto il privilegio di incrociare, la mia percezione di cosa significhi essere LGBTQ+ era tutt’altro che unidimensionale. Ho sempre trovato impossibile e in verità pericoloso dipingere o stereotipare un qualsiasi gruppo con una singola pennellata. La diversità delle persone che ho incontrato lungo il mio viaggio mi ha mostrato che ognuno è così individualmente sè stesso. Nessuna esperienza o personalità è la stessa, semplicemente le persone trovano la loro identità, la loro voce e possiedono le loro verità nei loro modi unici. Mi è sempre stata mostrata la bellezza nell’abbracciare l’amore in ogni sua forma. Non ho mai messo in dubbio la mia sessualità e nemmeno ci ho pensato molto perché non aveva importanza. Sono quello che sono e sono sempre stato fortunato ad essere circondato da persone che mi hanno fatto sentire che era abbastanza. Mi rendo conto che tanti si confrontano con una realtà diversa. La storia non è sempre stata gentile e la lotta per l’uguaglianza e l’accettazione continua. Non c’è dubbio che la mia vita sia stata agevolata dalle persone intorno a me che hanno avuto il coraggio di alzarsi e condividere un pezzo di ciò che sono con il mondo… e per questo dico grazie. Credo che l’amore vincerà sempre e ogni storia si svolgerà in modo diverso per ogni individuo. Il mio si apre un po’ adesso. Sono gay, e questa è una storia ancora da scrivere“.

Un bellissimo messaggio presto diventato virale, quello pubblicato da Brown, nato a Los Angeles ma cresciuto a Chicago. Il 26enne ha frequentato l’Università del Colorado, vincendo il bronzo come parte del Team USA alle Olimpiadi invernali del 2014 a Sochi. Nella classifica mondiale 2018-2019 dell’Ice Skating Union, Brown si è classificato al quinto posto tra i pattinatori di tutto il mondo. La stagione 2019-2020 è stata ostacolata da un infortunio che lo ha costretto a saltare alcuni grandi tornei. Ma è comunque riuscito a conquistare una medaglia d’argento nel singolo maschile a Seoul. Più recentemente è arrivato settimo ai Campionati del mondo di Stoccolma. Tra i tanti che si sono congratulati con Brown anche Adam Rippon, suo collega pattinatore: “Sei una persona incredibile. FELICE Pride, Jason. TANTO amore per te“, ha scritto Adam, medaglia di bronzo alle olimpiadi di Pyeongchang 2018 nonché omosessuale dichiarato dal 2015 .