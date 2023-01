Da Amici a Onlyfans: l’evoluzione hot del ballerino Javier Rojas

0:00 Ascolta l'articolo

Il 2023 potremmo definirlo l’anno della trasgressione: come avrete notato, infatti, è sempre più facile imbattersi – su qualsiasi social network – in foto o video a luci rosse che lasciano poco spazio all’immaginazione e che mostrano corpi statuari o forme da urlo.

Proprio per questo motivo, dopo avervi raccontato la storia di Giorgio Torelli che guadagna 9mila euro al mese creando contenuti per adulti, oggi vogliamo parlarvi di un altro volto noto del mondo dello showbiz che alla sua professione primaria ha deciso di affiancare quella di content creator per Onlyfans.

Ovviamente stiamo parlando del ballerino di origini cubane Javier Rojas, noto al grande pubblico per aver partecipato alla 19esima edizione di Amici di Maria De Filippi (2019-20), che dopo aver viaggiato in tutto il mondo con la sua danza ha deciso di iniziare a creare contenuti per adulti da condividere a pagamento su Onlyfans.

Ad attirare l’attenzione su di lui, però, sono stati alcuni scatti postati dallo stesso Javier su Instagram e Twitter dove è possibile vedere un’anteprima dei diversi contenuti osé: si va da scatti in cui il ballerino appare totalmente nudo con le parti intime pixelate ad hoc, passando per foto in cui appare con il classico abbigliamento da danzatore, per arrivare a scatti ancora più provocanti come quelli in cui è cosparso di schiuma all’interno della vasca da bagno.

Insomma, ci sono contenuti per tutti i gusti e nessuno rischia di rimanere escluso dalla corposa offerta a luci rosse di Javier Rojas che, sin dalla sua esperienza all’interno della Scuola più famosa d’Italia, ha sempre sfruttato il suo fisico (che dobbiamo ammettere, merita davvero) per catturare l’attenzione del pubblico su di sé.

Lo stesso accade sui social dove Javier non rinuncia a posare totalmente nudo o con gli addominali in vista, o persino con il lato b contratto in primo piano. Le interazioni lo premiano e la pubblicazione di tali contenuti va avanti a gonfie vele, nonostante anche qualche polemica che ogni tanto si scatena sotto i suoi post o i tweet.

D’altronde, il ballerino che ad Amici era seguito dalla Maestra Celentano, di recente ha scoperto la via della trasgressione e non ha alcuna intenzione di fermarsi; chissà quali altri piacevoli sorprese saprà regalarci! Nel frattempo non ci resta che continuare a seguirlo su Instagram (@javiufficiale01, dove conta ben 209 mila follower) e su Twitter e goderci la corposa gallery con i suoi scatti più provocanti!

