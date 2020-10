Jennifer Aniston sostiene pubblicamente Joe Biden e la comunità LGBTQ +

Icona di Hollywood, Jennifer Aniston ha pubblicamente sostenuto Joe Biden e Kamala Harris tramite Instagram. L’ex Rachel di Friends, tra le attrici più amate e pagate d’America, ha infatti dichiarato il proprio voto per il candidato democratico, il prossimo 3 novembre chiamato a battere Donald Trump alle elezioni presidenziali.

Sui social l’ex moglie di Brad Pitt ha scritto. “Ho votato per loro perché in questo momento questo Paese è più diviso che mai. In questo momento, alcuni uomini al potere stanno decidendo cosa le donne possano e non possano fare con il proprio corpo. Il nostro attuale presidente ha deciso che il razzismo non è un problema. Ha ripetutamente e pubblicamente ignorato la scienza … troppe persone sono morte“.

“Vi esorto a considerare veramente chi sarà più colpito da questa elezione se rimaniamo nella situazione in cui ci troviamo in questo momento“, ha insistito Jennifer Aniston. “Le vostre figlie, la comunità LGBTQ +, i nostri fratelli e sorelle afroamericani, gli anziani con problemi di salute, i tuoi futuri figli e nipoti (che avranno il compito di salvare un Pianeta che la nostra attuale presidenza rifiuta di credere stia soffrendo). Tutta questa faccenda non riguarda un candidato o una singola questione, ma il futuro di questo Paese e del mondo. Vota per la parità dei diritti umani, per l’amore e per la decenza“.

La diva si è concessa anche un post scriptum finale, sottolineando come non sia “divertente votare per Kanye. Non so come dirlo altrimenti. Per favore siate responsabili“.

Anche Cher, nel fine settimane, ha fatto campagna elettorale per Biden, attaccando ancora una volta Donald Trump.