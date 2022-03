Jetta e Charlie Morgan, coppia nella vita e nel wrestling

2 minuti di lettura

Jetta e Charlie Morgan sono due wresler professioniste, felicemente fidanzate nella vita reale e ora coppia anche nel ring. Icone queer inglesi, faranno squadra per l’evento “PROGRESS Wrestling Presents: Who Run The World?“, che si terrà il 22 marzo al The Dome di Londra. L’una al fianco dell’altra, le due lottatrici si presenteranno al pubblico con il nome “The Royal Aces“.

Jetta ha confessato a PinkNews tutto il proprio entusiasmo nel combattere insieme a Charlie, perché unite “tiriamo fuori i punti di forza l’una dell’altra”, completandosi a vicenda tanto nel wrestling quanto nella vita reale. “Lei mi rende la migliore versione di me stessa, sia sul ring che fuori”, ha continuato Jetta. “Mi sento estremamente fortunata a poter condividere queste esperienze e questi momenti insieme a lei”.

Anche Charlie “non vede l’ora” di condividere il ring insieme alla sua migliore amica nonché fidanzata. Charlie aveva annunciato il suo ritiro dal wrestling dopo aver subito un grave infortunio nel 2019, ma è trionfalmente tornata sul ring solo due anni dopo. “Sento che insieme abbiamo qualcosa di veramente speciale, penso che si vedrà sul ring”. “Adoro il fatto di poter vivere questo pazzo mondo del wrestling insieme a lei, avere quel tipo di supporto nel bene e nel male mi fa sentire davvero fortunata”.

Il soprannome da lottatrice di Charlie è “Fearless”, con il suo coming out pubblico diventato realtà nel 2017. Un anno dopo la sua relazione con Jetta è stata ufficialzzata, con il fidanzamento annunciato nel 2020. “Per molti anni la sessualità è stata trattata come uno scherzo o qualcosa che ti rendeva il cattivo nel wrestling professionistico, Charlie è stata uno delle prime lottatrici a presentarsi come modello positivo nonché lesbica”. Dopo aver fatto coming out pubblicamente, Charlie ha ricordato di aver ricevuto un’ondata di sostegno “travolgente e completamente inaspettato” da parte della comunità LGBT+.

“Ero al settimo cielo per quante persone si siano avvicinate per ringraziarmi, anche se non mi rendevo conto quante persone fossero come me, in difficoltà”, ha ricordato Charlie, criticata da alcuni rappresentanti dell’industria del wrestling perché a loro dire “non c’era bisogno di parlare della vita reale” sul ring. “Ma come puoi aspettarti che qualcosa cambi se non si parla del ‘non detto’? Ora che siamo nel 2022, sono lieta di quanta rappresentanza LGBT+ ci sia“.

Il mese scorso AC Mack è diventato il primo campione al mondo di wrestling dichiaratamente gay, mentre negli anni scorsi abbiamo assistito al coming out di Anthony Bowens, alle nozze di Mike Parrow e alla scomparsa di Pat Patterson, primo wrestler dichiaratamente gay.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da james musselwhite (@y2jimbob)

Foto cover: IG James Musselwhite

© Riproduzione Riservata