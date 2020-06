J. K. Rowling ci ricasca: nuovo tweet transfobico rivolto a una bambina di 9 anni

La scrittrice inglese è tornata a far parlare di sé con un nuovo attacco alla comunità trans. Questa volta, però, il tweet transfobico sembrerebbe essere stato un errore, ma purtroppo è ormai chiara la posizione della madre di Harry Potter riguardo alle persone transgender.

Dopo aver appoggiato Maya Forstater, donna licenziata per le sue posizioni transfobiche, e aver messo il like ad alcuni post di odio verso la comunità T, J. K. Rowling ha inserito un commento di cattivo gusto su un tweet destinato a una bambina di 9 anni.

Facciamo un passo indietro. La donna ha ritwittato il post della bambina, la quale le aveva inviato la sua illustrazione di Ickabog, un personaggio presente nel nuovo libro del Rowling. Nel suo tweet, allegando la foto del mostro disegnato, la scrittrice ha spiegato:

Adoro questo Ickabog davvero favoloso, con le orecchie da pipistrello, gli occhi non corrispondenti e i terrificanti denti macchiati di sangue!#TheIckabog.

Ma poi, oltre a questo, sembra abbia incollato una frase che non c’entra nulla con Ickabog:

In tribunale, Tara Wolf ha sostenuto che il post di Facebook in cui aveva detto che voleva “sc*pare alcuni TERF” era solo “spavalderia”.

Qual è il legame?

Chi è Tara Wolf e quale legame ha con la Rowling nel tweet transfobico

Tara Wolf è una donna transgender che nel 2017 è stata condannata al pagamento di una multa per aver aggredito una donna, femminista e enti-trans, Maria Maclachlan. Questa era indicata come una TERF, ovvero una femminista radicale ma transfobica. Tara Wolf, durante il processo e anche in seguiti soprattutto dai gruppi transfobici, era stata definita sempre con i pronomi maschili.