Kai Shappley, 11enne T chiede al governatore del Texas di “smetterla” di attaccare i bambini trans. “Per favore”

In Texas proseguono le proteste nei confronti del governatore repubblicano Greg Abbott, che ha invitato i servizi statali di protezione dell’infanzia a indagare sui genitori di quei bambini che ricevono cure mediche di genere, perché a suo dire vittime di “abuso di minori”. Se un giudice ha momentaneamente ‘stoppato’ l’indecente presa di posizione del Governatore, la comunità queer del Texas continua a riempire le piazze.

Ed è proprio davanti al Campidoglio del Texas, ad Austin, che Kai Shappley, 11enne transgender, ha commosso i presenti, chiedendo ai legislatori dello Stato di “smetterla di attaccarla, per favore“, perché terrorizzata dall’ipotesi che possa essere portata via da sua madre, denunciata per abusi sui minori. Shappley, così giovane eppure già attivista, finalista per il premio “Kid of the Year” di TIME e fan sfegatata di Dolly Parton, è presto diventata virale.

“Se potessi sedermi ad un tavolo con il governatore, gli chiederei di smetterla, per favore”, ha detto. “Gli direi che ci sta facendo del male. È chiedere troppo? Semplicemente fermati. Penso che gli adulti dovrebbero trattare i bambini trans come qualsiasi altro bambino. Gli adulti dovrebbero proteggere i bambini, non ferirli insieme alle loro famiglie. Tutto questo mi fa arrabbiare perché noi siamo bambini.”

Shappley ha ricordato come sua madre sia scoppiata in lacrime dopo aver letto che il Texas stava “cercando di classificare le cure che affermano il genere come abusi sui minori”. La donna si è giustamente detta “sconvolta”.

“Ho paura di essere portato via da mia madre”, ha detto Shappley. “Questo è il peggior pensiero di tutta questa storia”. La giovane attivista ha sempre chiesto “agli adulti di fare buone scelte”, da quando sei anni or sono si espresse contro il divieto dei bagni per le persone transgender. “Anche se onestamente, è sconvolgente dovermi spiegare più e più volte agli adulti da così tanti anni”, ha ammesso Shappley. “Sta solo diventando fastidioso. Preferirei passare il mio tempo ad essere solo una bambina”.

Un giudice ha temporaneamente bloccato le indagini sui genitori con adolescenti transgender chieste dal governatore del Texas, ma il procuratore generale Ken Paxton ha già annunciato il suo ufficio farà appello alla sentenza. Il partito repubblicano ha scatenato in pochi mesi una transfobia istituzionale mai vista prima, con Donald Trump tornato sugli scudi e una decina di stati che in pochi mesi ha presentato leggi chiaramente discriminatorie e persecutorie nei confronti dell’intera comunità.

