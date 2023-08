Karma B e i rumor: “Mai fatto un provino per Ballando con le Stelle. Per Tale e Quale Show ci riproveremo”

0:00 Ascolta l'articolo

Da due stagioni regine del sabato notte Rai con Ciao Maschio al fianco di Nunzia De Girolamo, nel corso delle ultime settimane le Karma B sono finite negli immancabili toto-casting di due importanti trasmissioni della prima rete nazionale. Dagospia ha parlato di ‘bocciatura’ da parte degli autori di Ballando con le Stelle per Carmelo Pappalardo e Mauro Leonardi, dal 1995 splendide Karma B, dopo i provini non andati a buon fine per Tale e Quale Show. Ma è andata davvero così?

Abbiamo contattato i due artisti per avere conferme e/o smentite.

“Non abbiamo mai fatto un provino per Ballando“, hanno precisato Carmelo e Mauro. “Non sappiamo perché sia uscita questa notizia, ma una spiegazione potrebbe essere che qualcuno fosse interessato ad averci ed abbia fatto il nostro nome a nostra insaputa. Per il resto pensiamo che per degli artisti sia sempre meglio parlare degli obiettivi raggiunti piuttosto che di quelli ancora in forse (e che potrebbero sempre rivelare sorprese)”.

Tutt’altra musica per quanto riguarda lo show del venerdì sera condotto da Carlo Conti. Perché in questo caso, le Karma, bravissime anche nel canto, ci hanno provato.

“Per Tale e Quale invece abbiamo sostenuto il provino e abbiamo ricevuto molti complimenti dalla produzione, ma sono state fatte delle scelte diverse di cast. Ci proveremo sicuramente anche nella prossima edizione”.

Aspettiamo quindi Carmelo e Mauro nella nuova edizione di Ciao Maschio, che non è stata ancora annunciata, in attesa di eventuali novità future. Nel dubbio il cast di Tale e Quale Show 2023 sarà composto da Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Cristina Scuccia, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Ginevra Lamborghini, Lorenzo Licitra, Scialpi, Gaudiano e Alex Belli, con Francesco Paolantoni e Gabriele confermatissima strana coppia.

Per quanto riguarda Ballando con le Stelle 2023, invece, secondo Tvblog i nomi in ballo sarebbero quelli di Simona Ventura, l’amato Giovanni Terzi e Paola Perego, Teo Mammuccari, Bruno Barbieri, Bobby Solo, Leo Gassman, Francesca Barra, Michele Placido, Antonio Mezzancella, Nino D’Angelo, Massimiliano Caiazzo e Serena De Ferrari di Mare Fuori, Massimiliano Ossini, la Signora Coriandoli, l’olimpionico Marcell Jacobs e Fabio Cannavaro. In giuria occhio a Selvaggia Lucarelli, che potrebbe dover lasciare il posto a Sonia Bruganelli, rimasta orfana del GF a favore di Cesara Buonamici.

