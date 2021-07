Love, Victor rinnovata per una terza stagione, ora è ufficiale

< 1 minuto di lettura

Gli amanti di Love, Victor possono tirare finalmente un sospiro di sollievo. Stando alle informazioni diffuse in anteprima da TVLine, noto portale di informazione americano sulla televisione, la serie è stata rinnovata per una terza stagione. La notizia è stata confermata anche da alcune immagini promozionali condivise sui social dagli attori della serie.

Nato come spin-off del film del 2018 Tuo, Simon, il teen drama è disponibile in Italia dallo scorso febbraio sulla piattaforma streaming Disney+. Negli Stati Uniti la prima visione originale è invece riservata ad Hulu, il distributore che accoglierà anche le nuove avventure di Victor Salazar, il ragazzo omosessuale interpretato da Michael Cimino.

Seppur ancora non confermata ufficialmente all’indomani della pubblicazione della seconda stagione, nuovi episodi di Love, Victor erano di certo nell’aria. I telespettatori che hanno seguito con attenzione il racconto, infatti, ricorderanno che l’ultima scena andata in onda ha rappresentato un vero e proprio finale aperto. Attenzione agli spoiler, d’ora in poi parliamo a chi ha già visto la serie in lingua originale: in Italia la seconda stagione si concluderà il 20 agosto prossimo. Combattuto fra Benji e Rahim, negli ultimi minuti del decimo episodio della stagione il protagonista correva a bussare alla porta di casa di uno dei due, il ragazzo che era riuscito a spuntarla sull’altro.

Chi? Probabilmente l’identità sarà svelata nel corso della terza stagione. “Scommetto che scopriremo chi c’era dall’altra parte della porta“, scrive Michael Cimino nel video su Instagram che mostra alcune scene di Love, Victor. Ancora sconosciuta la data di messa in onda, sia in America che in Italia.