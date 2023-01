“Lavender Haze”, Taylor Swift innamorata del modello trans Laith Ashley nel nuovo video

0:00 Ascolta l'articolo

Nella notte è uscito il nuovo singlo estratto dall’ultimo disco di Taylor Swift, “Midnights”. “Lavender Haze” il titolo del brano, con la stessa cantante che scritto e diretto anche il sognante video ufficiale.

Nella primissima scena vediamo la cantante sdraiata a letto con il proprio partner, mentre un disco suona in sottofondo. Seduta sul letto, una nuvola volteggia sopra la sua testa, per poi lasciare strada ad una strana “foschia” che riempie la camera. Improvvisamente ci ritroviamo con Swift nel suo soggiorno, mentre osserva il suo compagno nei panni di un meteorologo all’interno del televisore, che dal nulla diventa un acquario cosmico, mentre canta “Tutto quello che continuano a chiedermi è se sarò la tua sposa / L’unico tipo di ragazza che vedono è una notte o una moglie.”

Presto la camera si riempie letteralmente di lavanda, per poi vedere Taylor scatenarsi nel ballo e a mollo in una pozza d’acqua viola, con il surreale video che si conclude con Swift dolcemente addormentata su una nuvola lilla fluttuante.

L’uomo del video, il compagno di Taylor è Laith Ashley, 33enne attore, modello, attivista trans* da oltre 300.000 follower Instagram. È il primo video musicale girato da Laith, in passato visto in tv in serie come I Am Cait, Pose e Strut. Ashley ha intrapreso anche la carriera di cantante, con 5 canzoni pubblicate.

Laith è cresciuto in una famiglia dominicana americana ad Harlem, New York. Il primo coming out in famiglia all’età di 17 anni, come omosessuale, senza mai definirsi lesbica. Nel 2013 il secondo coming out, quello definitivo, come uomo transgender. Laith ha iniziato la transizione nel gennaio del 2014. Nove mesi dopo è andato incontro ad una doppia mastectomia e ha adottato il nome Laith (che significa “leone” in arabo) dopo aver ammirato le opere di Laith Hakeem.

Prima di diventare modello Ashley ha studiato psicologia alla Fairfield University nel Connecticut. Successivamente ha lavorato presso il Callen-Lorde Community Health Center, dove ha aiutato i giovani senzatetto LGBT in qualità di assistente sociale. Nel 2015 è diventato modello per puro caso, pubblicando alcune foto di sè sul proprio profilo Instagram. Travolto dagli insulti transfobici, arrivò ad un passo dal cancellare tutto, quando Laverne Cox ha ricondiviso quelle immagini, aiutandolo a decollare.

Laith ha posato per Barneys (fotografato da Bruce Weber), Calvin Klein e Diesel (fotografato da David LaChapelle) diventando il primo uomo transgender ad apparire in una campagna Diesel. È inoltre apparso sulle copertine di British GQ, Vogue France, Out Magazine, Elle UK, Attitude UK, Gay Times, FTM Magazine e Cassius,

In qualità di attivista, Ashley ha lavorato con FLUX, una divisione della AIDS Healthcare Foundation, che si dedica alla sensibilizzazione e al sostegno delle persone trans e di genere non conforme, partecipa ancora oggi attivamente ai Pride d’America e ha prestato il proprio volto a non poche campagne contro l’omotransfobia.

