Pornoattore gay si tatua l’intera canzone di Taylor Swift sulla coscia

0:00 Ascolta l'articolo < 1 min. di lettura Scuro Chiaro

Pensate di essere i fan numero 1 di Taylor Swift? Pensate male.

Chiedetelo ad Alejo Ospina, modello di Only Fans con più di 1 milione di followers su Twitter, che ha dimostrato fedeltà eterna alla propria beniamina tatuandosi l’intero testo di All Too Well (ovviamente, 10 minutes version) dal sottochiappa alla gamba.

L’idea iniziale, ci specifica lui, era Better Off di Ariana Grande (di cui ha un ritratto sul bicipite e un piccolo coniglietto sul collo) ma con tutto il rispetto non era sufficientemente lunga: “Amo questa qui di TS, ed è praticamente l’unica canzone lunga abbastanza da coprirmi tutta la gamba” scrive sul profilo.

Ospina sottolinea che non c’è nessun errore di spelling (cos’è quella doppia O in rosso?) ma che la seconda O è rossa in onore dell’album Red (da cui è tratta la canzone).

Osceno o bello, sul tempio dell’opinione pubblica a.k.a Twitter Ospina è virale: tra chi ha dichiarato di volersi tatuare La Stela di Rosetta o la Dichiarazione d’Indipendenza di Thomas Jefferson a chi l’ha definito ‘il modello più sexy con i tatuaggi peggiori’. “Quando ti invita a casa sua per sc*pare ma devi fermarti per leggere la sua gamba e piangere” scrive un altro utente, mentre altri promettono di rifare lo stesso con gli album di Fiona Apple.

Tay Tay non ha ancora proferito parola a riguardo.

Leggi anche: Dj insulta ragazzo gay perché gli chiede di mettere Taylor Swift

© Riproduzione Riservata