Le celebrities LGBTQIA+ conquistano i front row delle sfilate uomo – GALLERY

3 minuti di lettura

Se un tempo i front row delle passerelle erano dominati da giornalisti e super vip, oggi anche influencer e giovanissimi creator si siedono nel tanto desiderato front row di sfilata. E molti di questi appartengono alla comunità LGBTQIA+. Tra i soliti volti che si incontrano agli show, è arrivata anche la nuovissima Gen Z che sta facendo impazzire tutti. Non solo creator, ma anche attori, cantanti, YouTuber e TikToker. Tutti con qualcosa da dire e da condividere. E forse è proprio questa loro naturalezza, questo essere loro stessi che oggi mancava. Addio foto perfette, vite perfette, e invece benvenuta realtà, ma quella veramente vera. E alla moda questa sincerità piace. Se una parte della vecchia guardia di talents non ama molto parlare del proprio orientamento sessuale, ai giovani e giovanissimi non sembra affatto dispiacere. E così il mondo LGBTQIA+ si siede ai primi posti delle sfilate uomo fall-winter 2022/23.

Da Etro la quota gay era rappresentata da Pietro Turano, attore e attivista della comunità LGBTQIA+ da noi intervistato in merito al suo podcast “Eclissi”. Presente anche Sadiq Desh, modello e creator, fidanzato con Matthias Geerts. Star indiscussa dello show di Etro è stata però Brandon Flynn, attore noto principalmente per il ruolo di Justin Foley nella serie televisiva Tredici. Flynn nel settembre del 2017, in occasione del voto sul matrimonio tra persone dello stesso sesso ha scritto un post di critica su Instagram contro coloro che hanno votato no alla legge, e nello stesso post ha dichiarato la sua omosessualità.

Rimanendo sempre a Milano da Prada invece c’era il famoso YouTuber americano Larri, in arte Larray. Oggi molto famoso anche su TikTok grazie ai suoi video divertenti e alla cerchia di amicizie cool che appaino nei suoi video come Noah Beck, Charlie Damelio e James Charles. Larray lo scorso settembre tramite un tweet ha dichiarato la rottura con l’ex fidanzato Brady Potter, con cui amava passare le giornate e condividere momenti di coppia, tutto poi postato sui social. Presente anche il cantante Mahmood che a breve vedremo calcare il palco di Sanremo assieme a Blanco.

Volando invece a Parigi, approdiamo agli show di Ami Paris e Loewe. All’occhio balza subito, seduta in prima fila da Loewe, Miss Fame. Modella americana, makeup artist e drag queen. Ha partecipato alla settima edizione di RuPaul’s Drag Race. Tra le prime drag a essere stata inclusa nell’agenzia Wilhelmina Models e la prima ad aver calcato il tappeto del Festival di Cannes. L’artista ricopre un ruolo di rilievo non solo nell’ambito della cosmesi. La star di Drag Race ha conquistato i cuori di brand del calibro di Iris Van Herpen, Jean Paul Gaultier, Maison Margiela, Mugler e MiuMiu, alle quali sfilate viene regolarmente fotografata in prima fila, indossando con grande stile i look più prestigiosi.

Da Loewe presenti anche Jonathan Bailey, sex symbol della serie TV Bridgerton a cui avevano consigliato di non fare coming out per preservare la sua carriera. Anche se l’attore non si è mai vergognato della propria sessualità e non l’ha mai nascosta. Sempre presente a tantissimi show milanesi e parigini l’influecer Pelayo Diaz che tramite un post su Instagram ha condiviso con i suoi followers la separazione con l’ex marito Andy Mc Dougall.

Da Ami Paris invece era presente Matthias Geerts che, come abbiamo accennato prima, è il compagno di Sadiq Desh. I due hanno preso anche parte alla campagna di Paolo Pecora Milano More, Together: una serie di scatti di coppie unite nella vita reale. Insieme a loro c’erano anche i gemelli Faccio, Elbio Bonsaglio e Marta Sanchez Castaneda. Allo show parigino di AMI era presente anche Deon Hinton modello, content creator e fotografo apertamente gay.

