Light Up: ecco la giacca luminosa che unisce funzionalità e sostenibilità

2 minuti di lettura

Si chiama Light Up il progetto nato dalla collaborazione tra il design studio WRÅD e Pulsee, brand di luce e gas da sole fonti rinnovabili, insieme a Vogue Talents, la property di Vogue Italia da sempre dedicata al talento e alla creatività.

Pulsee e WRÅD Living, grazie all’artista e fisico Dave Whyte, uniscono funzionalità a sostenibilità. I tre pezzi della collezione sono dotati di tecnologia fotoluminescente: la grafica degli inserti assorbe i raggi UV di giorno e li irradia di notte dando la possibilità a chiunque la indossi di condividere la propria luce e al contempo di indossare qualcosa di contemporaneo e funzionale anche ad un modo del tutto nuovo di interpretare la mobilità.

“Con Pulsee condividiamo il desiderio di mettere in discussione lo status quo. Ci siamo chiesti quale fosse l’energia giusta per aiutarci a realizzare il cambiamento e la risposta l’abbiamo trovata dentro di noi: la nostra luce interiore, quella è l’energia positiva che dobbiamo accendere e condividere come investimento sociale!” ha dichiarato Matteo Ward, CEO di WRÅD.

Light Up è un progetto responsabile dal punto vista ambientale e sociale. Per la sua realizzazione, interamente italiana, WRÅD ha recuperato 400 metri di tessuti della storica azienda Manteco, 3200 metri di nastri dell’azienda NastriTessuti e 1000 gr di pigmenti fotoluminescenti dell’azienda LuceDentro, grazie alla partnership con l’azienda Alisea Recycled and Reused Objects Design.

Il capo è espressione di un primo passo nella ricerca e studio delle potenzialità della fotoluminescenza per il mondo dell’abbigliamento. Il progetto si rivela infatti anche un prodotto capace di aprire il dialogo rispetto alla necessità di rispondere in modo innovativo ad esigenze contemporanee, come quella della sicurezza di chi si sposta in bici, monopattino elettrico o e-bike al buio.

“L’attenzione ai giovani, al talento e alla creatività come motori al servizio di una società più moderna e sostenibile sono da sempre pilastri centrali nella visione di Axpo Italia e di Pulsee“, sostiene Alicia Lubrani, Chief Marketing Officer di Axpo Italia a cui fa capo Pulsee. “Il progetto e la creazione con Vogue Talents e WRÅD consolida un canale di comunicazione con le giovani generazioni valorizzando la loro voglia di condividere e di innovare in un ecosistema sempre più sostenibile coerente con i valori del brand Pulsee. Questo Progetto testimonia la nostra volontà di esplorare contesti innovativi, per lasciarsi contaminare da influenze diverse, per poter leggere ed interpretare ancora meglio le istanze e le sensibilità dei nostri clienti”.

Light Up è un tributo ai Pulser, esploratori urbani che non spengono mai la loro luce interiore e si fanno messaggeri di energia positiva. Un inno a condividere l’energia giusta, la positività̀, come investimento sociale. Il capo sarà prodotto in edizione limitata e sarà in vendita in esclusiva presso Frame Condé Nast Experience Store, in Piazzale Luigi Cadorna 7 a Milano.

L’intero ricavato dalla vendita della giacca “Light Up” sarà donato a Save the Planet ONLUS, no-profit che ha l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale di persone, istituzioni e aziende.

