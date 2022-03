Lil Nas X raccoglie quasi 500.000 dollari per le organizzazioni che lottano contro l’HIV/AIDS

2 min. di lettura

Per celebrare l’uscita del suo album d’esordio lo scorso settembre, Lil Nas X aveva dato vita all’iniziativa “Baby Registry”, legando ciascuna delle canzoni del disco a un diverso gruppo no-profit facente parte del Gilead COMPASS Initiative®, che lavora per affrontare l’epidemia di HIV/AIDS negli Stati Uniti. Ebbene la Normal Anomaly Initiative, Inc., organizzazione no-profit con sede a Houston dedicata all’assistenza di neri e omosessuali, ha affermato che il progetto ha raccolto quasi mezzo milione di dollari per i beneficiari di COMPASS di Gilead Sciences, Inc. Beneficiari di Initiative® COMPASS.

Più di 175.000 persone sono state assistite nell’accesso ad un’assistenza sanitaria di qualità dalle organizzazioni in questione. Nonostante rappresentino solo il 13% della popolazione, i neri americani sono il 40% delle nuove diagnosi di HIV a causa, tra le altre cose, di razzismo, emarginazione sociale e ostacoli nell’accesso all’assistenza sanitaria.

“Le comunità di tutto il sud, come il mio stato natale della Georgia, vengono trasformate dal lavoro di associazioni come COMPASS“, ha spiegato Lil Nas X. “Il “Baby Registry” di Montero è stato creato per inviare risorse a gruppi che sono al servizio dei più vulnerabili. I fondi raccolti andranno alle persone che convivono con l’HIV e ispireranno una nuova generazione di leader che continueranno a spingere per l’educazione all’HIV e, un giorno, ad una cura“.

La Normal Anomaly Initiative fornisce “test HIV, test a domicilio, trasporto per appuntamenti e colloqui di lavoro, opportunità di assistenza al lavoro, lezioni di educazione sessuale, corsi di formazione per positività al sesso, liberazione e affermazione LGBTQ+ ed eventi per elevare le persone nere, queer+ e la loro cultura”. Il 30 aprile ospiteranno il Black Queer+ Advancement Festival (BQ+AF), che offre uno spazio sicuro per celebrare l’essere neri e LGBTQ+.

Tra i gruppi no-profit del Gilead COMPASS Initiative presenti nel “Baby Registry” di Lil Nas X ci sono il Transinclusive Group, il Ch-Pier, The Bail Project, Bros in Convo, Compassionate Atlanta, Relationship Unleashed, OLIT, Central Alabama Alliance Resource & Advocacy Center, Samuel Dewitt Proctor Conference, Arianna Center, Thrive SS, What’s in the Mirror, Cade Foundation, The Counter Narrative, The Normal Anomaly e Happy Hippie.

Nel weekend il rapper si esibirà ai Grammy, dove potrebbe vincere importanti riconoscimenti, con il 2° disco già in lavorazione e probabilmente in uscita entro fine anno.

