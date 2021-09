Lil Nas X è di nuovo single: “Ora come ora non voglio innamorarmi”

2 minuti di lettura

Da poco in streaming con il suo primo atteso disco, Montero, Lil Nas X ha rivelato di essere tornato di nuovo single, dopo aver rotto con il fidanzato che pensava essere “quello giusto“.

“Ho avuto alcuni buoni fidanzati e alcuni cattivi“, aveva confessato il rapper a Variety. “Molti di loro erano emotivamente non disponibili o avevano molte insicurezze. Ora ho trovato qualcuno di speciale. Penso che questo sia quello giusto. Non riesco a spiegarlo, è solo una sensazione“.

Sensazione evidentemente sbagliata per Lil, che ne ha parlato con Andy Cohen, in radio. “Stavo vedendo qualcuno, ma ho deciso di non volerlo più“. Cohen ha risposto scherzosamente, sottolineando come ci siano “migliaia di persone” pronte a candidarsi “per lavorare come fidanzato di Lil Nas X”. Il cantante di Industry Baby ha lasciato intendere che ci sono “sicuramente un paio di persone” molto interessate, ma una relazione non è al momento tra le sue priorità. “Forse sto fluttuando ora come ora“, ha detto a Cohen. “Voglio solo lavorare sulla musica, e ogni tanto, sai, forse bacerò un ragazzo ad ogni luna piena. Sono a questo punto della mia vita in cui ho finalmente capito che non voglio innamorarmi”. “Sono così concentrato sulla mia carriera musicale e l’amore richiede molto tempo. È una grande responsabilità e non credo di essere pronto ad avere quella responsabilità in più sulle mie spalle in questo momento. Quando accadrà, accadrà”.

Lil Nas X è diventato famoso nel 2019 dopo il clamoroso successo del suo remix di Old Town Road con Billy Ray Cyrus. La canzone ha battuto tutti i record, rimanendo per 19 settimane in cima alla Billboard Hot 100, vendendo oltre 18 milioni di copie e facendo vincere un Grammy al rapper. Nell’ultima settimana Lil ha piazzato gli undici brani del suo disco nella Billboard Hot 100.