Livorno, coppia gay denuncia omofobia in spiaggia: “Ci hanno detto di non baciarci perché dà fastidio”

L’estate sta finendo ma l’omotransfobia da spiaggia continua a conquistare le pagine di cronaca nazionale. Ad un mese esatto dall’allontanamento di una coppia gay da uno stabilimento balneare di Tirrenia perché a detta della titolare in atteggiamenti troppo intimi, ecco arrivare il bis da Livorno.

Questa volta ci troviamo al Lido del Chioma nel comune di Rosignano Marittimo, con un’altra coppia gay redarguita per un bacio. A denunciare quanto accaduto Sendi Severini e Jonatham Giaconi, dalle pagine de La Nazione.

“Sono un uomo di 48 anni e sono stato vittima di bullismo insieme al mio compagno. È successo nel condominio e nello stabilimento balneare. Siamo stati derisi, indicati e presi in giro per tutta l’estate. Ci hanno detto che non abbiamo un comportamento decoroso e che non possiamo passare davanti alla gente tenendoci per la mano e dandoci un bacio perché dà fastidio”.

Una lettera di denuncia, quella scritta di proprio pugno da Severini, che coinvolge sia lo stabilimento balneare che il residence dove la coppia ha soggiornato.

“Uno dei condòmini del Residence Chioma mi ha detto che ci sono lamentele per il mio comportamento e una moltitudine di lettere di più condòmini e clienti dello stabilimento balneare il Lido del Chioma“, ha sottolineato il 48enne. “La signora che divide l’ombrellone con noi sostiene di non aver mai potuto usufruire dei servizi dello stabilimento, perché c’eravamo io e il mio compagno, in quanto coppia omosessuale, avvezzi a scambiarci effusioni proprio al suo ombrellone. Si è lamentata che io e il mio compagno le abbiamo negato l’accesso all’ombrellone. Siamo scioccati, al mio compagno è venuta la febbre a 38. Pensiamo di agire per vie legali per questa situazione perché credo che siano state lese la nostra onorabilità e la nostra dignità di essere umani. Mai ci era capitata una situazione del genere“.

Lo stabilimento balneare di Lido di Chioma, contattato da La Nazione, ha espresso solidarietà nei confronti di Sendi e Jonathan. Il sindaco di Rosignano ha condannato l’episodio, come riportato dal Corriere della Sera. “La Toscana è terra di diritti. Invito la coppia a venirmi a trovare. Se vorrà sarò lieto di celebrare l’unione civile“.

Sulla propria pagina Facebook Sendi ha pubblicato un’immagine al tramonto abbracciato al compagno, con scritto “L’amore vince su tutto e tutti, sconfigge la cattiveria, le invidie, le persone chiuse di mentalità, la perfidia, le persone frustrate dalla loro vita! Viva l’amore!!!“.

